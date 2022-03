Conakry-Foulamadina : accusant de vol une fillette de 6 ans, elle la brûle au fer à repasser 

L’Office de Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) a procédé à la présentation ce mardi 29 Mars 2022 d’un cas de maltraitance d’une jeune victime de 6 ans. Il s’agit de Fatoumata Binta Barry une comptable de profession âgée de 36 ans accusée d’avoir maltraité à plusieurs reprises une fillette de 6 ans vivant sous sa tutelle.

Selon les explications, Fatoumata Binta Barry aurait brûlé samedi 26 Mars dernier avec un fer à repasser la pauvre fillette lui reprochant d’avoir volé.

À en croire la Directrice Générale de l’OPROGEM, Madame Marie Gomez, c’est suite à une clameur publique que la CMIS numéro 6 de Yattaya aurait procédé à l’arrestation de la mise en cause« C’est samedi 26 mars 2022 aux environs de 14 heures que nous avons reçu l’appel d’une dame officier de police judiciaire, qui, suite à une clameur publique s’était rendue sur les lieux à Foulamadina où la population voulait lyncher la dame qui a brûlé la victime âgée de 6 ans avec un fer à repasser. La dame s’appelle Fatoumata Binta Barry, elle est âgée de 36 ans, elle est comptable de profession.Entendue sur procès-verbal, elle déclare que la fille ne fait que voler. Une fille âgée de 6 ans et de surcroît non scolarisée. Donc automatiquement nous avons référé la victime à la médecine légale, mais selon le rapport médico-légal, il n’y a pas seulement que la brûlure, il y a d’autres points à signaler. Il y a un œdème frontal, il y a une plaie traumatique mesurant 7 cm à la lèvre supérieure de la victime, une plaie traumatique à la lèvre inférieure, des égratignures sur le nez, une dermabrasion horizontale de 18 cm située au niveau du thorax, un placard cutané blanchâtre avec système mesurant 16 à 17 Cm localisé au niveau de l’abdomen estimé à 4,5% de la surface corporelle totale de l’enfant. Un placard cutané mesurant 17 fois 8,5 Cm, situé au niveau de la cuisse gauche de l’enfant. Deux brûlures cutanées mesurant respectivement 5,6 cm et 7,5 cm aux régions fessières », a expliqué la Directrice de l’OPROGEM qui poursuit en précisant que : « la victime n’est qu’une fille en éducation auprès de la tutrice. Nous sommes entrés en contact avec un parent biologique de l’enfant, il est en route pour Conakry ».



Interrogée sur son acte, la mise en cause a tout de suite reconnu les faits. Elle révèle que la petite qui serait l’enfant d’une connaissance vit avec elle depuis le mois de novembre.« Je ne sais pas ce qui m’a poussée à le faire. Jusqu’à présent moi-même je me pose la question. Vraiment je ne sais pas. Je l’ai brûlée deux fois avec le fer. (…). J’étais en train de repasser mes habits quand elle a fait ce qu’elle a fait, c’était pas la première fois qu’elle le fait. J’avais déjà fini de repasser, quand je lui ai dit que je vais la frapper elle a commencé à grimper sur les choses, sur le lit et tout, du coup je ne sais comment je suis retrouvée jusqu’à mettre le fer sur elle. Je regrette. Ce que j’ai fait c’est inhumain, je regrette vraiment», a-t-elle déclaré.

Fatoumata Binta Barry a été conduite devant le Procureur de Dixinn pour être de nouveau entendue.

Maciré Camara