Conakry. Hajjbusiness : le rêve brisé d’un pèlerin qui a déboursé 65 millions gnf…

Le business s’invite dans le Hajj 2022 en Guinée. Venu de Labé dans l’intention d’effectuer cette année le pèlerinage à La Mecque, ABD risque de voir son rêve s’envoler. Le pauvre candidat, après avoir versé à la Banque le montant de 65 millions de francs guinéens et fourni tous les documents requis, s’est vu refusé parce qu’il aurait dépassé de trois (3) mois l’âge requis. Frustré par cette situation, notre interlocuteur ne sait plus que faire. Lui qui était venu effectuer les dernières réglages avant le départ, a vu ses rêves s’envoler d’un coup.

« Il y en a d’autres qui sont là, qui ont l’âge de mon père ou l’âge de ma mère et eux ils sont là ils vont partir alors que moi je n’ai rien modifié, j’ai mis mon âge vrai et j’ai payé encore 65 millions à la banque et j’ai même le reçu, vous voyez comme c’est frustrant ? Parce que moi je suis né en mars, et là on est en juin, donc il y a 3 mois de plus on me refuse le départ », a-t-il entamé.

Selon ABD, il était venu une première fois de Labé pour effectuer le paiement de 65 millions à la banque et fournir tous les documents requis. Tout s’étant bien déroulé, il s’était retourné faire ses adieux à ses proches avant de revenir pour le départ. Mauvaise nouvelle pour lui, à peine revenu qu’on lui apprend qu’il ne peut effectuer son pèlerinage.

«Moi j’ai donné au revoir comme ça. Je viens du village, j’ai donné au revoir. Quand je suis venu j’ai payé tout ça, je le suis retourné pour donner au revoir. Je reviens, on me dit votre âge, vous avez dépassé de trois mois. Alors que j’ai tout déposé, j’ai même mon passeport. Et ce qui est plus frustrant encore, les gens qui ont l’âge de mon père ou de ma mère, ils sont là on les retient. Même en voyant le visage de ceux-ci on sait qu’ils ont plus. Mais ils envoient de faux papiers et de faux dossiers, ils prennent ça. Moi j’ai pris mon vrai dossier, ma vraie date de naissance. Moi je ne peux pas modifier mon âge parce que d’abord c’est malhonnête. Tu commences d’abord à pécher ici, normalement tu ne dois pas faire ça, c’est pas légal de faire des choses comme ça. Modifier ton âge, rabaisser ça alors que tu sais que c’est pas ça et tu vas pour le Hajj, c’est dans le cadre de l’Islam et l’Islam ne recommande pas ça », a-t-il martelé.

Notons qu’après deux années d’interruption due à la Covid-19, les pèlerins guinéens reprendront enfin le chemin de La Mecque avec un quota de 4 à 5.000 pèlerins attendus cette année.

Maciré Camara

+224 628 112 098