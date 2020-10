Conakry : Huawei lance la 2è édition de son programme ‘’Seeds for the future’’

Présente en Guinée depuis quelques années, la société chinoise ‘’Huawei technologies’’ continue d’accompagner les jeunes apprenants dans le cadre de leur perfectionnement technologique. Ce lundi, 5 octobre 2020, il (Huawei technologies’’ a procédé au lancement officiellement de son programme dénommé ‘’Seeds for the Future’’ en faveur des jeunes étudiants guinéens.

C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place sous la haute présidence du Président de la République, Pr Alpha Condé qui a suivi la cérémonie en visioconférence en présence de plusieurs invités de marque et des étudiants sélectionnés.

Le Programme « Seeds for the future » est un projet à Responsabilité Sociale d’Entreprise chez Huawei Technologies. C’est un programme de sélection des jeunes étudiants du secteur des TIC à travers le monde pour un stage de perfectionnement.

Cette année, avec la coopération du Ministère des Postes, des Télécommunications et de L’Economie Numérique, du Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Fondation Orange Guinée, l’édition 2020 de « Seeds for the future » comportera 4 phases qui sont entre autres : Phase 2 : Sélection de 200 étudiants issus des Institutions d’Enseignement Supérieurs(IES) guinéennes par les encadreurs de tout le pays en se basant sur leurs documents fournis selon les critères de sélection prédéfinis ; Phase 2: Sélection des 30 meilleurs étudiants par un concours préliminaire en ligne parmi les 200 étudiants; Phase 3 : Formation des 30 étudiants pour une durée de dix jours (cinq jours en ligne et cinq jours sur place) ; Phase 4 : Sélection des 10 meilleurs parmi les 30 par le concours d’équipe finale.

A l’entame de ladite cérémonie de lancement, l’honneur est revenu au porte-parole des anciens lauréats, Mariama Bailo Diallo de prendre la parole pour remercier Huawei technologies.

« L’année dernière, Huawei a lancé sa première édition en Guinée à l’issue de laquelle dix (10) lauréats ont été sélectionnés à travers plusieurs critères de sélection dont mes amis et moi étions les premiers bénéficiaires. Permettez-moi en leur nom de réitérer notre profonde gratitude à la société Huawei et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement. Cette expérience fut l’une des plus belles expériences de notre vie. Nous avons à travers cette aventure, découvert les multiples facettes de la Chine et les merveilles qui se caractérisent par la richesse de leur culture », dit-elle.

Pour sa part, le président de la fondation Orange Guinée, Aboubacar Sadikh Diop s’est dit heureux de prendre part au lancement de cette deuxième édition de ce programme initié par son partenaire (Huawei) en Guinée et à travers tout le continent africain.

« A la fondation Orange Guinée, nous sommes convaincus de la place que doit occuper le numérique dans l’éducation, mais aussi dans la santé et la culture. A l’image du fondateur orange, nous œuvrons au quotidien pour favoriser l’inclusion numérique de tous, vivant à la fois à réduire la fracture numérique mais aussi permettre au plus grand nombre de bénéficiaire du meilleur du digital. Cette démarche s’inscrit en droite ligne de la raison d’être du fondateur Orange Guinée qu’es de créer pour chaque guinéen, une opportunité d’inclusion numérique pour améliorer son quotidien. »

Quant aux ministres des Postes, Télécommunication et de l’Economie Numérique et de l’Enseignement Supérieur, ils ont tour à tour remercié Huawei pour son accompagnement.

« Ce programme que nous lançons aujourd’hui est à sa deuxième édition, il vise pour cette année dès la première phase de sélectionner, deux cents (200) étudiants du secteur des Technologies de l’information et de la Communication, et des sciences des Institutions d’enseignement supérieurs du Pays, pour un perfectionnement dans les TIC, en leur dotant des tablettes Huawei de dernière génération et une connexion internet haut débit pour trois (3) mois. A la deuxième phase du programme, 30 étudiants seront sélectionnés à l’issu d’un concours pour bénéficier d’une formation plus pointue en ligne et en présence par des éminents professeurs chinois dans les technologies comme la 5G, l’Intelligence Artificielle, le cloud Computing. Après cette formation de haut niveau, les dix étudiants meilleurs talents en TIC, qui se feront distingués, bénéficieront d’un stage embauches soit à Huawei ou dans les sociétés de la place », dira Oumar Said Koulibaly, ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique.

A en croire au vice-président de Huawei Groupe, Houtao, « au cours des 30 dernières années, Huawei s’est engagé à cultiver les talents TIC, moteurs du développement technologique. Par conséquent, des normes mondiales de certification des talents TIC ont été élaborées; le programme mondial de responsabilité sociale– Programme « Seeds for the Future » a été mis en œuvre, une plateforme et un écosystème de développement des talents TIC ont été construits. »

Poursuivant, il dira que « cette année, en réponse à l’appel du gouvernement guinéen, « Seeds for the Future » sera réalisé en ligne et sur site. 200 étudiants en TIC sélectionnés dans des différentes universités du pays recevront un accès réseau gratuit de 3 mois fourni par la Fondation Orange Guinée et une tablette de Huawei. Parmi eux, 30 étudiants exceptionnels participeront à la formation en ligne de Sky Seeds for the Future desquels dix lauréats seront tenus… »

Prenant la parole pour la circonstance, le président Alpha Condé n’a pas manqué de mots pour saluer la coopération chinoise, avant d’indiquer : « l’Afrique a raté les deux premières révolutions industrielles, la première à cause de l’esclavage et la seconde à cause de la domination coloniale. Aujourd’hui, avec la quatrième révolution industrielle, nous sommes certains d’attraper notre retard. C’est pourquoi nous attachons une grande importance dans le PNDES, le développement des nouvelles technologies. Nous envisageons avec NTIC d’atteindre 7% du PIB. La Guinée a réalisé de grands chantiers sur le plan institutionnel devant conduire l’émergence numérique. Ceci démontre la volonté du gouvernement à faire l’écosystème du numérique un catalyseur pour accélérer le développement socioéconomique de notre pays. il s’agit entre autres l’atterrissage du premier câble sous-marin à fibre optique en Guinée, le déploiement et la commercialisation du back one national à fibre optique sur plus de 4 400 kilomètres sur l’étendue du territoire national. La construction au niveau des établissements d’enseignement supérieur, du secondaire et professionnel, des centres informatiques connectés à l’internet. le centre des données nationales pour les secteurs de communication, des banques et assurances et des industries de PME (…) Les jeunes guinéens doivent comprendre que c’est une nécessité pour eux de maitriser la quatrième révolution. La mission du gouvernement, est de créer d’ici 2023, 100 milles jeunes entrepreneurs dans tous les domaines. Cela est possible grâce aux nouvelles technologies. Nous voulons que les jeunes du village aient les mêmes avantages que ceux des villes », dira entre autres le président Condé.

La cérémonie a pris fin par la remise de tablettes aux différents étudiants sélectionnés.

