Conakry : Jatropha hub en partenariat avec l’APIP accueille ‘’l’APIP Mobile’’dans le cadre de la phase 2 du (precop)

Jatropha Hub en partenariat l’APIP (Agence de Promotion des Investissements Privés) a organisé ce Jeudi 20 Mai 2021 une session d’échange sur l’éducation financière et la formalisation des entreprises dans le cadre de la phase 2 du PRECOP.

Lors de cette session, des spécialistes de l’APIP et de quelques institutions financières de la place ont entretenus les bénéficiaires autour des avantages de la formalisation ainsi que les bases de l’éducation financière. « Il est essentiel pour un entrepreneur d’avoir ne serait-ce qu’une notion de base en éducation financière afin de prétendre à avoir accès à un financement. Des concepts comme les taxes et impôts, le prêt bancaire ou la comptabilité sont nécessaire pour la croissance d’une entreprise. » M. Condé Mohamed, Directeur Commercial du Crédit Rural. L’APIP mobile va séjourner une semaine à Jatropha Hub et permettre à tous les entrepreneurs de la zone de formaliser leurs entreprises.

En collaborant avec le premier incubateur de Guinée « Jatropha Hub », l’APIP Mobile tourne sa stratégie vers les pôles d’accompagnement et ruche d’excellence que sont les incubateurs. « Il est plus facile d’accompagner des entrepreneurs liés à un incubateur car ils sont déjà dans un cadre idéal d’accompagnement et de développement » M. Lamine Touré, Responsable de l’APIP Mobile. Avec cette méthode innovatrice qu’est l’APIP Mobile, le but est d’encourager l’entrepreneuriat tout en éliminant les premiers obstacles à la croissance des entreprises. Le PRECOP est une initiative de la Banque Mondiale et du Ministère de l’Industrie des Petites et Moyennes entreprises visant à soutenir le secteur privé guinéen à travers le renforcement des capacités des PMEs de la zone de Conakry. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Jatropha Hub a été sollicité pour un projet de renforcement de capacités et d’accès au financement des entreprises touchées par la crise de la pandémie de la COVID-19. Le projet consiste à renforcer les capacités de 150 PME et de favoriser l’incubation et la formalisation de 30 Start-ups locales.

« Jatropha Hub a eu le privilège d’être le premier incubateur en Guinée à accueillir l’APIP mobile. Ce partenariat fructueux d’une semaine nous a permis d’atteindre notre but de formaliser toutes les 30 entreprises de la phase 2 du PRECOP et d’ouvrir les opportunités à plusieurs autres porteurs de projets pour la formalisation de leurs entreprises » M. Mohamed Lamine Magassouba, Manager Général de Jatropha Hub.

Maciré Camara