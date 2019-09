Conakry : journée d’assainissement ce samedi 28 septembre de 6h à 11h (communiqué)

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, porte à la connaissance des citoyennes et citoyens de Conakry que la journée de participation citoyenne à l’assainissement de la ville de Conakry dénommée « Conakry ville propre » aura lieu le samedi 28 septembre 2019 de 06 heures 00 mn à 11 heures 00 mn.

Sont conviés à prendre part aux différentes activités dans leurs communes et quartiers respectifs, toute la population, les Institutions Républicaines, les membres du Gouvernement, les Ministres Conseillers à la Présidence de la République, les Leaders religieux, les Organisations de la Société Civile.

Par ailleurs, il est porté à la connaissance de l’ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes, de l’interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 06 heures 00 mn à 11 heures 00 mn. Sont exemptés de cette mesure les usagers ci-après : les ambulances, les véhicules de sécurité, les véhicules diplomatiques ainsi que toutes autres personnes disposant d’une autorisation spéciale.

NB : Tout contrevenant à ces dispositions s’expose à des contraventions

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, sait compter sur l’engagement citoyen de chacun et de tous.