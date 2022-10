Conakry: Journée « portes ouvertes » organisée par l’ONG OSH-Guinée et ses partenaires

Ce mercredi 5 septembre, l’organisation de secours aux handicapés de Guinée (OSH-Guinée et ses partenaires financiers (Plan international Guinée) ont lancé une journée porte ouverte sur les actions du projet ÉQUIPE c’est à dire le projet d’éducation de qualité inclusive et participative en matière de l’inclusion et de la problématique handicap, à l’université Gamal Abdel de Conakry. Cela en présence de la première vice-présidente du CNT (Conseil national de la transition), des responsables du ministère de l’Action sociale, ceux des ministères en chargé de l’Education, des personnes porteuses de handicap et autres. Au cours de cette journée ces personnes porteuses de handicap (écoliers) ont bénéficié de quelques fournitures scolaires de la part des organisateurs.

Selon Mamadou Saliou Baldé, chef de projet, équipe éducation de qualité inclusive participative, projet conduit par Plan international Guinée dans la zone de Gueckedou, les objectifs du projet tournent autour de 5 points pour une durée de 5 ans.

« Le premier point est de renforcer l’éducation de qualité inclusive pour tous les enfants, y compris les filles et les porteurs de handicap. Le deuxième point est de créer un environnement favorable pour une éducation inclusive pour tous les enfants. Le troisième point est d’appliquer et de renforcer l’implication des communautés et des enfants dans la gestion des questions de l’école. Le quatrième objectif est d’influencer les politiques et les pratiques pour une prise en compte des questions de handicap et d’éducation inclusive dans tout le système éducatif. Il y a un cinquième objectif que nous avons inséré tout récemment est de contribuer à la continuité des apprentissages malgré la propagation de la pandémie COVID-19. Il y avait une première durée de 5 ans. De 2017 à 2021. Mais suite à l’apparition de la pandémie de COVID-19 avec toute la perturbation qu’on a eue nous avons obtenu une prolongation d’une année. 2017-2022, ça fait 6 années. Le projet arrive à terme le 31 décembre 2022 », a-t-il déclaré en premier avant de parler des résultats déjà obtenus. « Je vous dis qu’on a eu de grands résultats. D’abord par rapport à la couche vulnérable que sont les enfants en situation de handicap, nous sommes partis d’un taux de scolarisation de 1% à 9% à ce jour. On est allé à la formation d’un ensemble d’enseignants, 780 enseignants par rapport à toutes les méthodes innovantes et pédagogiques à l’éducation inclusive, la lutte contre les VBG. Et aussi nous avons la digitalisation, la collecte des données mobiles. Et nous avons réussi a sensibiliser l’ensemble des communautés de la zone pourqu’elles comprennent que tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur condition physique, quelle que soit leur situation familiale, ils doivent aller à l’école », a-t-il évoqué.

Quant à Madame Bangoura née Maïmouna Yombouno, première vice-présidente du CNT, elle souhaite que ce projet soit pérennisé. Selon elle, le CNT s’est engagé à continuer à accompagner ce projet pour qu’il continue à impacter dans l’éducation des filles, des enfants mais surtout les personnes vivant avec un handicap. « C’est pour cette raison nous avons pris le temps malgré, le calendrier évidemment bien chargé, venir participer à ses journées et et passer également notre message de soutien, message aussi d’engagement. En ce qui concerne l’organe législatif de transition, le CNT. Et aussi passer un message auprès des départements sectoriels pour la pérennisation de ce projet. (…) », a t-elle indiqué

Adama Bella Diallo, assistante au programme au sein de OSH-Guinée, dit être satisfaite de ce projet. Selon elle, ce projet est un pas de plus pour l’éducation inclusive. « Parce que nous savons que l’éducation inclusive est un problème pour les personnes porteuses de handicap, dû à l’inadaptation des infrastructures, à l’inadaptation du système éducatif. Donc c’est un pas vers la solution du problème. Dans ce projet déjà je suis défenseur des droits des personnes handicapées. Donc ce que j’ai pu avoir de ce projet c’est une satisfaction. Parce que c’est un pas de plus que nous avons eu à faire sur la défense et la promotion des personnes handicapées. », a-t-elle avancé.

Les représentants des départements des ministères de l’éducation qui étaient présents à cette cérémonie et ceux du ministère de l’Action sociale ont promis d’accompagner le projet.

Christine Finda Kamano

622716906