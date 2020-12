Conakry : Kouchner, Domingos, Hama Amadou et Diabré, ces invités spéciaux du président Condé

Conakry a réuni mardi au palais Mohammed V du beau et grand monde pour l’investiture du président Alpha Condé pour un 3è mandat à la tête de la Guinée.

Au moins 34 délégations composées de 11 chefs d’Etat (Mali, Sierra Leone, Liberia, Ethiopie, Union des Comores, Burkina Faso, Ghana, Togo, Mauritanie, Tchad et Congo), de vice-présidents et présidents de parlement (Angola, Guinée équatoriale et Zimbabwe), de Premiers ministres (Djibouti, Gabon, Ouganda), une vingtaine de représentants des Etats (Qatar, Cabo Verde, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Erythrée, RDC, Egypte, Turquie, Russie, France, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud), représentant d’institution (ONU) et présidents des commissions (UA et Cedeao) ont rallié la capitale guinéenne.

Outre ces personnalités, le président guinéen a fait honneur à ses invités spéciaux. Ils ont pour noms Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, les opposants burkinabé Zéphirin Diabré, nigérien Hama Amadou et bissau-guinéen Domingos Simões Pereira et plusieurs grands noms du continent et d’ailleurs.

