Conakry : la 8ème édition du FECCIG officiellement lancée

La huitième édition du Festival de la création cinématographique de Guinée (FECCIG) a été officiellement lancée ce jeudi, 08 juillet 2021 à Conakry. A cette occasion, Guinée 7ème art et l’ambassade d’Espagne ont procédé au lancement d’appels de la résidence d’écriture de séries et du concours une minute une violence.

Selon les organisateurs, la 8ème édition du FECCIG sera focalisée sur le développement des séries télévisées en Guinée, d’où le lancement d’appels de la résidence d’écriture et le concours une minute une violence.

«A la différence des éditions précédentes, la 8ème édition est focalisée sur le développement de série télévisée en Guinée. Elle va se développer à deux niveaux, c’est-à-dire au niveau de l’écriture dont l’appel est officiellement lancé aujourd’hui et le concours une minute une violence qui consiste à dénoncer à travers une vidéo d’une minute, la violence basée sur le genre », a indiqué Ibrahima Bah, le directeur artistique de la 8ème édition du FECCIG.

Les organisateurs du festival soulignent que trois porteurs de projets seront sélectionnés et accompagnés par le FECCIG et ses partenaires.

« Lors des différents entretiens que nous avons eus avec nos partenaires, le centre culturel franco-guinéen a dit de revoir le format du festival. Le format revu et en commun accord avec nos partenaires, il a été dit de circonscrire l’essentiel de nos activités dans une résidence qui va sélectionner trois porteurs de projets et qui vont bénéficier d’une formation au sortir de laquelle, des mesures d’accompagnements progressivement se trouveront », a expliqué Souleymane Keïta, le délégué général du FECCIG.

« Nous avons décidé de prendre trois projets lors de cette 8ème édition qu’on développera avec le mentorat du réalisateur guinéen Mama Keïta dont les qualités et les compétences ne sont plus à démontrer. A la fin du festival prévu le 30 novembre, on va présenter les 3 projets sélectionnés et prêts à être financés », a renchéri Ibrahima Bah, le directeur artistique du FECCIG de la 8ème édition.

Selon l’ambassadeur espagnol, les initiatives et les propositions faites à l’ambassade sont cohérentes avec la vision du Royaume d’Espagne qui accompagnera le concours une minute une violence.

« L’ambassade d’Espagne est là pour soutenir et accompagner modestement la 8ème édition du FECCIG pour plusieurs raisons. Les initiatives et les propositions qui ont été faites à l’ambassade par le FECCIG sont très cohérentes avec ce que l’Espagne peut apporter, soutenir et offrir ici en Guinée et dans d’autres pays. Le concours une minute une violence et la résidence d’écriture entrent pleinement dans une priorité dans la promotion de la protection des droits des filles. L’égalité des genres est une priorité en Espagne et la promouvoir dans d’autres pays est une priorité absolue », a déclaré Criastian Fon Calderon, l’ambassadeur d’Espagne en Guinée.

Pour sa part, la directrice générale adjointe du centre culturel franco-guinéen(CCFG) soutient que le thème de la 8ème édition a motivé le centre culturel à accompagner le festival.

« On était sur le point de les laisser tomber parce qu’on s’est dit qu’ils sont assez grands maintenant. Mais ils ont rebondi avec un thème accrocheur. C’était la production des séries. C’est un manque à gagner terrible ces séries télévisées. Aujourd’hui, nous avons en matière de ressources humaines, des acteurs et des comédiens très professionnels. Il manque juste un accompagnement. Nous, nous avons dit qu’il fallait les accompagner pour former une génération de scénaristes qui puissent produire de belles histoires qui sont en rapport avec nos réalités », a justifié Marie Somparé, la directrice générale adjointe du CCFG.

Quant au directeur général adjoint de l’ONACIG, les soucis majeurs de l’Office sont la formation et la mobilisation des ressources. Deux problèmes auxquels est confrontée la production audiovisuelle. Selon Noël Lamah, la démarche du FECCIG est une occasion pour les acteurs de trouver une solution à ces deux problèmes.

Selon les organisateurs, les critères de sélection sont entre autres : le synopsis, le dialogue de chaque épisode, la production d’une vidéo d’une minute dénonçant la violence faite aux femmes et résider en Guinée.

La fin d’appels aux projets est prévue le 20 août et le FECCIG se tiendra le 30 novembre à Coyah.

Sadjo Bah