Conakry : la communauté Kouranko-Lélé organise une cérémonie de sacrifice collective

Longtemps oubliée par les régimes qui se succèdent en Guinée à cause de sa faible représentativité au sein de l’administration guinéenne, la plus grande communauté territoriale en Guinée qui s’étend de Pananka vers Macenta en passant par Kissidougou jusqu’en Sierra Leone pour former un vaste empire avec ses 29 sous-préfectures s’est récemment retrouvée pour faire des sacrifices.

Cette grande communauté Kouranko-Lélé vient donc de se réunir à Nongo chez président de la Cour de Comptes, Mohomed Diarré en présence de certains cadres Kouranko-Lélé. L’objectif de cette réunion est d’unifier cette communauté autour d’une valeur et pour que la paix et la quiétude règnent dans cette communauté et en Guinée de façon générale.

Facely Totè Camara, vice-président de l’association des jeunes de Kouranko-Lélé s’est dit satisfait. « Nous avons un objectif bien précis. Nous voulons d’abord que les fils et filles de Kouranko-Lélé se donnent la main », dira-t-il.

Une contribution a été lancée par ces jeunes pour la participation de tout le monde où qu’il soit. La lecture du saint coran a été formulée et couronnée par l’immolation de quelques bœufs pour implorer la grâce divine.

