Conakry : la Fondation Orange Guinée lance la Caravane santé destinée aux personnes du 3ème âge

La fondation Orange Guinée en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’hygiène, de l’ONG Santé en Enterprise, le laboratoire Biogaran a procédé ce vendredi 18 mars, au lancement officiel de la Caravane Santé 3ème âge, au CHU de Donka. Les activités de ladite Caravane gratuite sont consacrées au dépistage de masse, aux consultations, au diagnostic, la prise en charge médicale, des conseils et sensibilisations des patients âgés de 60 ans et plus souffrant de diabète et de l’hypertension artérielle pendant un an. La caravane se déroulera à Conakry, Kindia, Mamou et Faranah.



Aboubacar Sadikhe Diop, le président de la Fondation Orange Guinée

Pour le président de la Fondation Orange Guinée, très peu de programmes sont destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus, d’où le choix porté aux personnes du 3ème âge. Selon Aboubacar Sadikhe Diop, la caravane permettra de : « renforcer les capacités des médecins et des infirmiers. Elle entend donner des statistiques au ministère de la santé et de l’hygiène afin d’accompagner ou mieux dans la prise en charge de ces pathologies. Avec un objectif de prise en charge de 1 750 patients pendant un an, la gestion des médicaments que la Fondation et Biogaran mettront à la disposition des patients via les structures hospitalières des différents centres régionaux sera suivi sur une plateforme digitale. Aussi, cette opération permettra de faire le dépistage de masse de ces pathologies pour plus de 3 000 personnes ».



De son côté, le représentant du ministère de la santé et de l’hygiène estime que la Caravane santé destinée au 3ème âge est une occasion opportune pour sensibiliser, informer et impliquer la population sur les moyens de prévention, de détection précoce et de prise en charge du diabète et de l’hypertension. Professeur Naby Moussa Baldé, les objectifs de la Caravane sont : « informer en audience cumulée plus de 20 000 personnes, accueillir et sensibiliser 4 500 personnes sur site pendant la tournée de trois semaines avec en moyenne un objectif de 250 personnes par jour ouvrable. Réaliser 3 750 dépistages conjugués accompagnés de conseils préventifs, référer 100% des personnes dépistées ou à risque vers les centres de soins de référence pour une prise en charge médicale de qualité », a-t-il expliqué avant d’inviter les personnes âgées des 60 ans et plus à se faire dépister.

Alhassane Bah, le représenatant de Santé en Entreprise



L’ONG Santé en Entreprise s’est réjoui du partenariat scellé avec la Fondation Orange Guinée pour la mise en œuvre de la Caravane Santé destinée au 3ème âge. Le représentant de l’ONG a souligné l’apport de Santé en Entreprise dans la réalisation de la Caravane.

« Une des contributions de Santé en Entreprise est d’avoir mobilisé Biogaran qui participe également à ce projet en apportant un appui en médicament oraux en complément de ceux fournis par la Fondation Orange Guinée qui couvrira les besoins en petits matériels. Toutes les parties prenantes sont engagées à contribuer au renforcement des compétences à travers la formation des professionnels de santé aux bonnes pratiques de dépistage et de prescription des médicaments. Des actions concrètes ont d’ores et déjà été réalisées en vue du lancement de la Caravane Santé 3ème âge : la réservation d’un fourgon logistique, l’achat de dispositifs médicaux et des consommables, la réalisation des supports de communication, la conception des messages de prévention, la formation des équipes des professionnels de santé aux bonnes pratiques de dépistage et de prise en charge des maladies (…). Toutes ces solutions viendront en appui de la stratégie nationale visant à promouvoir la santé, à renforcer les écosystèmes de santé pour lutter efficacement contre le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires », a souligné Alhassane Bah, le représentant de l’ONG Santé en Entreprise.



Filiale du laboratoire Servier et fort d’une expérience de plus de dix ans, Biogaran va assurer la fourniture de médicaments de qualité aux patients du diabète et de l’hypertension en plus de ceux fournis par la Fondation Orange Guinée.

Le maire de la commune de Dixinn s’est réjoui de l’initiative en faveur des personnes du 3ème âge. Mamadou Samba Diallo a mis l’occasion à profit pour inviter les autres partenaires de la Guinée à emboiter le pas de la Fondation Orange Guinée.

Ousmane Tanou Diallo, enseignant chercheur à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry venu se faire dépister trouve l’initiative de la Fondation Orange Guinée salutaire et à encourager : « Compte tenu de la pathologie et des ravages que font ces maladies, j’ai jugé utile de me présenter pour me faire dépister. Je trouve que l’initiative est très bonne et salutaire et elle est à encourager. Surtout le don des médicaments parce qu’en Guinée, le problème d’achat de médicament est difficile. Donc, si on peut poser le diagnostic, donner les résultats et des médicaments, c’est une bonne chose et c’est à encourager »



Le représentant du premier ministre, Docteur Alphonse Sakouvogui a présidé la cérémonie de lancement de la Caravane Santé 3ème âge en présence du directeur général adjoint du CHU de Donka, du représentant du ministère de la Santé et de l’hygiène, du maire de la commune de Dixinn, de plusieurs patients souffrant du diabète, de l’hypertension artérielle et des personnes venues se faire dépister.

Sadjo Bah