Conakry : la grande joie du président João Lourenço (discours)

Le Chef de l’Etat angolais, João Lourenço, a été décoré vendredi, à Conakry, par son homologue Alpha Condé, du Grand Ordre national de la République de Guinée.

Le Président angolais, qui se séjourne à Conakry depuis jeudi, en visite d’Etat, a reçu la distinction qui récompense des personnalités dans l’ordre du mérite et de la loyauté élevée pour leur prestation de services au profit de la nation guinéenne.

Dans la galerie des personnalités ayant reçu le Grand Ordre national de Guinée figurent Kim Jong-il (ancien président de la Corée du Nord), Valéry Giscard d’Estaing (ancien président français) et Agostinho Neto (premier président de l’Angola).

Ils ont également déjà été décorés du Grand Ordre National de Guinée, Recep Tayyip Erdogan (Président de la Turquie), Amadou-Mahtar M’Bow (Homme politique sénégalais), Alpha Condé (Président de la Guinée) et Blaise Compaoré (ancien Président du Burkina Faso). Ci-dessous, le discours intégral du président de l’Angola…

Son Excellence Alpha Condé, Président de la République de Guinée

– Honorables Ministres

– Distingués membres des délégations

– Mesdames et Messieurs

Permettez-moi de vous saluer, au nom de la délégation qui m’accompagne, et d’exprimer ma satisfaction de l’invitation qui m’a été faite de visiter cette nation très importante du continent africain.

C’est un grand honneur pour moi de pouvoir m’adresser à vous, à ce sujet, qui est ma première visite officielle en République de Guinée, en tant que Président de la République d’Angola.

Cette visite, que je considère nécessaire et incontournable, nous oblige à rappeler l’importance historique que le soutien pertinent apporté par votre nation a constitué pour mon pays, tout au long du processus qui a conduit à l’indépendance de l’Angola, un facteur essentiel pour que le peuple angolais soit capable de commencer à marcher sur le chemin de la construction d’une nation prospère et importante dans le concert des nations.

Dans ce contexte, je dois saluer et remercier la contribution apportée par les dignes fils de ce pays qui, depuis l’époque de feu le Président Ahmed Sékou Touré, n’ont ménagé aucun effort, versant leur sang pour la réalisation du grand rêve de la liberté pour le peuple frère angolais.

Je veux vanter cette démonstration d’amitié et de solidarité qui, nous l’espérons, se renforcera de plus en plus avec ma visite dans votre pays et avec d’autres actions de coopération diplomatique et économique, qui vont certainement se développer intensément et continuellement entre nos deux pays.

Je dois reconnaître que, bien que les relations d’amitié entre nos deux peuples aient commencé depuis le début de la lutte pour l’indépendance de l’Angola, peu d’initiatives ont été développées depuis cette date, visant à renforcer les relations de coopération entre nos deux pays.

Je voudrais souligner la visite d’État que Votre Excellence a effectuée dans mon pays, en janvier 2011, qui a été décisive pour que, la même année, nos deux pays puissent signer l’Accord général d’amitié et de coopération économique, scientifique et technique, à Conakry ; la création de la Commission mixte intergouvernementale et la signature de l’Accord de coopération entre l’Angola et la Guinée, dans le domaine de la géologie et des mines, à Luanda.

Une série d’autres engagements ont été pris à cette époque, dans les domaines politico-diplomatique, pétrolier et gazier, défense et sécurité, transport, géologie et mines, que nous devons reprendre et en faire le principal moteur de la promotion de l’économie coopération et échanges entre l’Angola et la Guinée.

Cette volonté réciproque est à notre portée, car nous pouvons compter non seulement sur nos vastes ressources, mais aussi et surtout sur l’ingéniosité de nos peuples et sur le dynamisme de dirigeants comme Votre Excellence, pour mener des actions capables de changer cette situation léthargique qui existait dans nos relations.

À la lumière de ce que je viens d’évoquer, je pense que notre rencontre représente une grande opportunité pour nous d’aborder ouvertement la meilleure manière de promouvoir, concrètement, toutes les initiatives mentionnées ci-dessus, qui visent à rendre notre coopération toujours plus large et plus diversifié.

Monsieur le Président

Excellences,

C’est avec une profonde émotion que j’ai reçu des mains de Votre Excellence, le Président Alpha Condé, la Grande Croix de l’Ordre National de la République de Guinée.

Je remercie, au nom de moi-même et du peuple angolais, une si haute distinction, créée il y a plus de six décennies par l’un des pères fondateurs de l’indépendance africaine, le président Ahmed Sékou Touré.

Je suis conscient que, plus que mon humble personne, cet honneur est accordé à l’héroïque peuple angolais, qui entretient avec le peuple de la République de Guinée des liens d’amitié profonds, de solidarité et de coopération, jamais niés dans les moments les plus dramatiques de notre histoire commune.

La preuve en est que, même avant l’indépendance de l’Angola, cette médaille avait déjà été décernée, en 1973, au président António Agostinho Neto, à une époque où le soutien international au mouvement de libération nationale représentait un puissant stimulant pour les combattants de la liberté.

Je suis donc porteur d’un salut particulier du peuple angolais au peuple frère guinéen, dans l’espoir que les liens qui nous unissent se resserreront encore davantage.

Je réitère mes remerciements pour l’honneur qui m’a été fait ainsi que pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité de votre part, les autorités et le peuple de la République de Guinée.

Le monde est confronté à la plus grande crise sanitaire des cent dernières années, qui a mis nos systèmes de santé et nos économies à l’épreuve en raison de la propagation rapide du Covid-19 et des restrictions que nous sommes obligés d’appliquer, pour réduire d’autant que possible les dommages qu’il peut causer à la santé humaine et à nos économies.

Notre continent ne pourra gagner la pandémie de Covid-19 que s’il y a un effort commun entre tous les pays africains, afin de mieux explorer les mécanismes d’accès aux vaccins, qui sont injustement hors de notre portée.

Je voudrais également profiter de cette tribune pour appeler à la libéralisation des brevets sur les vaccins contre le nouveau coronavirus, permettant ainsi une augmentation de sa production, une baisse des prix et la réduction conséquente des inégalités d’accès aux vaccins par les pays moins développés comme les nôtres, qui là encore sont traités de manière inégale.

Monsieur le Président,

Excellences,

La situation sécuritaire en Afrique ces derniers temps n’a pas évolué aussi positivement qu’on le souhaiterait. Certaines initiatives sont en cours de développement pour inverser cette tendance et trouver les mécanismes nécessaires à sa résolution.

Dans cette perspective, je souligne d’autres faits importants tels que la tenue apaisée d’élections dans certaines parties de notre continent avec une histoire de conflits post-électoraux, un fait qui renforce l’espoir et l’idée que l’Afrique a pris conscience de la nécessité de construire le la stabilité et la sécurité, en tant que facteurs inévitables pour assurer la réalisation de nos grands objectifs de réduction de la pauvreté et d’édification du bien-être et de la prospérité de nos peuples.

Il est important que nous continuions à travailler ensemble, afin de construire un continent exempt de conflits armés, de destructions et de déplacements forcés de ses populations.

Je considère qu’il est essentiel d’adopter des formes de gouvernance de plus en plus participatives, inclusives et véritablement africaines, afin de contribuer à la promotion d’une culture africaine de paix, de justice et de respect des principes des droits humains.

Je voudrais terminer en remerciant l’accueil cordial qui m’a été réservé ainsi qu’à la délégation qui m’accompagne depuis notre arrivée dans votre pays, qui exprime l’expression des relations historiques d’amitié et de solidarité qui existent entre la République d’Angola et la République de Guinée.

Merci beaucoup!

