Conakry : la MAOG annonce de fortes actions pour appuyer les licenciés de l’UMS

La Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG), entend prendre à bras le corps, cette détresse et chômage auxquels sont confrontés les 300 travailleurs de l’entreprise United Mining Supplay (UMS) depuis plus d’un an.

À la suite d’une conférence animée hier mercredi, 12 avril 2023 à Conakry, le président de cette entité de la société civile guinéenne dit désormais être au côté de ces chômeurs, dans cette lutte enclenchée pour leur rétablissement dans les droits.

Il s’agit selon Alpha Bayo, de l’organisation des sit-in devant la direction de l’UMS, du Ministère de la Justice mais également devant l’Inspection Générale du Travail.

« Ce sont des actions que nous avons déjà définies et les jours à venir, nous allons écrire des lettres et les adresser à qui de droit. Tout ce qu’il faut retenir en attendant, c’est que nous n’abandonnerons pas. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd’hui qui travaillent et subissent les mêmes traitements mais qui n’ont malheureusement pas de possibilités pour réclamer leurs droits. On ne peut pas nous traiter ailleurs et nous traiter aussi chez nous. Cela est inadmissible», a-t-il lâché.

Le coordinateur du collectif de ces travailleurs, très remonté de l’attitude des responsables de cette entreprise, a dans son message, dit avoir déjà saisi les autorités compétentes. C’est pourquoi Maoud Diaby a profité pour solliciter l’implication de l’État guinéen afin d’en finir avec cette situation, susceptibles de les rétablir dans leur droit.

« Nous avons des accusés de réception tel que celui du Conseil National de la Transition (CNT), du Ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons également déposé des lettres au niveau de toutes les entités étatiques concernées, notamment la Primature. Nous leur demandons donc de l’aide. Si les nouvelles autorités sont vraiment pour la jeunesse et pour la refondation générale, alors nous les prions humblement de s’impliquer afin de donner raison à qui de droit. C’est vrai que nous sommes en train de mener ce combat pour aujourd’hui, mais c’est un combat qui va servir les générations futures. L’État doit donc nous assister », a-t-il plaidé.

Il faut rappeler que cette situation illustre les défis auxquels sont confrontés les travailleurs dans les entreprises minières et d’autres secteurs similaires, aussi bien en Guinée que dans le monde. Parce que souvent selon les constats, ce sont les employeurs qui ont toujours un pouvoir considérable et peuvent utiliser des tactiques intimidantes pour dissuader les travailleurs afin de les empêcher de mener les actions allant dans le sens de la défense de leurs droits.

Sâa Robert Koundouno