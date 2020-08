Conakry: la polyclinique ultra moderne ”Best Medical Center’’ ouvre ses portes aux patients

Au quartier Sangoyah sur la T4 au niveau des rails, dans la commune de Matoto se trouve depuis le 3 février dernier, une structure hospitalière privée ultra moderne flambant neuve et opérationnelle dénommée ‘’Polyclinique Médical Center’’, construite dans les normes internationales avec un service disponible 24h/24.

Avec une capacité de 30 lits et des différents services à savoir : la médecine générale, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la maternité, la chirurgie générale, la réanimation, la diabétologie, la cardiologie, la néphrologie, la neurologie, la traumatologie et d’un laboratoire pouvant faire des examens fiables et à temps, cette polyclinique est l’œuvre d’un compatriote guinéen, Alhassane Barry qui a bien voulu investir dans ce secteur (santé) en Guinée pour le bien-être des populations guinéennes et étrangères.

Face à la presse ce samedi, 22 août 2020, en compagnie des principaux responsables de ladite polyclinique pour présenter sa structure à l’opinion nationale et internationale, le Président Directeur Général a invité tout le monde à désormais s’orienter vers eux. Car, dira-t-il, cette polyclinique répond à tous les critères afin de mettre un terme aux nombreuses évacuations sanitaires que le pays connait depuis des années.

« Au-delà de nos équipements, nous disposons d’un personnel qualifié, dynamique et disponible avec de l’expérience. C’est un mixe des jeunes guinéens formés au Cuba et des doyens du secteur de la santé en Guinée. Parmi ces doyens, nous pouvons citer, l’honorable Dr Ben Youssouf Keita chirurgien et ancien président de la commission santé au niveau de l’Assemblée nationale, le médecin conseil Dr Bernard qui était médecin chef des urgences au niveau du CHU Ignace Deen. Sans aucune prétention, nous avons la possibilité de fournir les mêmes services que plusieurs cliniques de la sous-région avec un cadre d’accueil idéal et à un coût abordable. Nous avons l’ambition d’offrir aux Guinéens la possibilité de se soigner sans avoir à payer des prix de billet et tous les coûts que cela induit », dira entre autres M. Alhassane Barry.

Poursuivant, il fera savoir que « la spécificité de notre clinique est la différenciation des services avec des procédures et la transparence dans les traitements. Nous disposons d’un service administratif qui s’occupe du bon fonctionnement de l’administration et un service médical qui se concentre uniquement sur la santé de nos patients. En plus, un service urgence mobile avec une ambulance équipée pour partir vers les patients. Nous avons eu la confiance de Gras Savoye, NSIA Assurance et des négociations très avancées avec d’autres assurances. Nos portes sont ouvertes aux PME guinéennes pour une couverture santé de leurs employés. Vous pouvez joindre 629 80 20 20, 666 80 20 20 pour des prises de rendez-vous ou notre conseiller commercial au 620 39 91 68 pour des discussions sur des partenariats », ajoute-t-il.

Dans la même logique, Dr Ben Youssouf Keita qui a plus de 35 ans dans la carrière médicale en Guinée et à l’étranger s’est dit heureux d’être parmi des équipes qui animent cette somptueuse polyclinique, avant d’annoncer : « Ma motivation pour travailler ici est très simple. C’est que je n’ai pas pour le moment vu une infrastructure sanitaire hospitalière en Guinée comme la Polyclinique Best Médical Center. L’infrastructure, c’est dans les normes comme on l’a dit et vous pouvez le constater. Le ministre de la Santé a visité ici et après la visite, il a dit que c’est un joyeux. En dehors de l’infrastructure, vous avez le plateau technique. On vous a dit que nous avons tous les services réunis ici et nous avons un laboratoire tellement performant que l’unique laboratoire en Guinée où on travaille avec l’hétomat qui coûte 120 mille Euros. Je n’ai vu ça nulle part en Guinée depuis que j’ai quitté la France. Mais quelle est la chose la plus importante ? C’est les ressources humaines qui sont de très bonne qualité ici », s’est-il réjoui.

Cette rencontre avec la presse s’est terminée par une visite guidée au niveau des différents services qui composent ladite polyclinique hospitalière.

Youssouf Keita

+224 666487130