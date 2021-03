Conakry : la semaine mondiale de l’argent clôturée dans la ferveur

« Prends soin de toi et prends soin de ton argent ». C’est le thème choisi cette année au niveau mondial pour organiser la semaine mondiale de l’argent dénommé en anglais « Global Money Week ». En Guinée, pour mieux vulgariser ce thème, le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a effectué une série d’activités dans certaines écoles, universités auprès des jeunes entrepreneurs locaux durant la semaine.

Après donc une semaine d’activités intenses, l’honneur est revenu ce samedi, 27 mars 2021, à la ministre en charge de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Aissiatou Baldé, de présider la cérémonie de clôture de ladite semaine.

Selon Mamadou Issa Sacko, « cette activité vise à inciter les enfants et les jeunes sur des thèmes relatifs à l’argent, l’épargne et pourquoi épargner, la création des moyens d’existence, l’accès à l’emploi et le statut d’entrepreneur. Au FONIJ, on a ciblé les jeunes qui sont défini selon la charte africaine de la jeunesse comme celui qui est âgé de 15 à 35 ans. On essaye de se conformer à l’international. Bien avant cette activité, le lundi et mardi on a également rencontré les jeunes entrepreneurs dans ce cadre », explique-t-il.

Dans son allocution de circonstance, la Directrice nationale de FONIJ, Mariama Ciré Baldé a tenu à remercier l’ensemble des partenaires et les participants à cette célébration internationale de l’argent qui consiste selon elle, à organiser des évènements, d’activités locales et régionales visant à inciter les jeunes à apprendre les notions d’épargne, économie, de création de mode d’investissement d’argent, d’accès à un emploi descend et devenir entrepreneur.

« Qu’il me soit permis d’exprimer toute ma reconnaissance pour votre déplacement et présence auprès du Fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) qui témoignent votre volonté à aller dans la réalisation de notre mission commune (…) Chers jeunes, cette année, le thème retenu à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’argent est ‘’prend soin de toit prend soin de ton argent’’ », dira-t-elle.

Poursuivant, elle dira que « pendant la dernière semaine du mois de mars, le FONIJE, pour réaffirmer son engagement à promouvoir l’éducation financière a sillonné certaines écoles et universités de la place à l’effet d’appliquer les adolescents et les jeunes au pratique d’épargne et d’entrepreneuriat (…) C’est pourquoi, il faut aller au-delà des considérations classiques et offrir des occasions nouvelles aux jeunes entrepreneurs en quête d’un meilleur devenir. Il faut apporter des aptitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs compétences de plusieurs parmi eux », a-t-elle mentionné.

Prenant la parole, la ministre Aissatou Baldé félicité les responsables du Fonds pour l’insertion des jeunes (FONIJ) pour avoir pris l’initiative d’organiser cette activité qui va favoriser l’émergence des jeunes entrepreneurs et créateurs des richesses dans le pays.

« Qu’il me soit tout d’abord permis d’adresser mes sincère félicitations, remerciements et vous estimer toute ma reconnaissance de votre présence qui témoigne tout votre engagement à rechercher les voies et moyens pour sensibiliser les jeunes et les femmes entrepreneurs sur l’importance de l’argent, la culture sur l’éducation financière et comment devenir entrepreneurs (…) Il faut reconnaitre que les entrepreneurs de tous les corps confondus, les jeunes entreprises, les Start TUP, petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle déterminant pour assurer une croissance économique durable et inclusive », dira-t-elle entre autres.

