La société française Eiffage présente les études de réalisation d’un barrage de 40 mégawatts à Pita 

La société française Eiffage en charge de la réalisation du projet de construction du barrage ’’Fétorè’’, dans la préfecture de Pita, en Moyenne Guinée, a présenté ce mercredi, 25 septembre, les conclusions des études menées dans le cadre de la pré-faisabilité du projet. La rencontre tenue dans un réceptif hôtelier de la place a réuni plusieurs personnalités du Ministère de l’Energie et députés. Il était question de partager avec l’assistance, les conclusions des études menées par la société.

Au sortir de la rencontre, le directeur du département développement étude des projets internationaux, Nicolas Sureau a présenté le projet en ces termes : « c’est un projet de production d’énergie sur lequel Eiffage a investi du temps et des études depuis un an. C’est un projet que nous estimons être un projet fiable être et important dans le développement de la Guinée dans sa production d’énergie. C’est un projet d’énergie renouvelable et qui rend compte d’un grand nombre de données environnementales et sociales. C’est un projet qui, financièrement va permettre d’optimiser le coût de la production d’énergie pour la Guinée. Tout ça nous fait croire que ce projet a du sens. Nous avons eu l’occasion de présenter à l’ensemble des autorités, les conclusions des études de pré-faisabilité. Certes, il y a un grand nombre d’étude à réaliser mais, c’est important dans le partenariat que nous voulons monter avec les autorités locales afin de pouvoir travailler ensemble et développer l’ensembles des études qui doivent être réalisées pour que ce projet prenne fin très rapidement’’, a-t-il dit.

Ce cadre d’échanges a également permis aux autorités guinéennes de faire une recommandation à la société Eiffage. Des écrits qui permettront à l’entreprise de prendre en compte certains aspects.

‘’L’objectif était de pouvoir partager les conclusions et d’avoir le retour des autorités. Nous avons écouté et noté les recommandations qui sont de plusieurs ordres. Sur le plan économique, il faut que ce projet améliore les conditions d’achat d’électricité de la population guinéenne. Sur le plan technique, nous avons eu l’occasion d’échanger sur les technologies, sur des variantes de filières, c’est indispensable de pouvoir rediriger l’étude et que tout ça soit pris en compte. Nous sommes très satisfaits des échanges que nous avons eus et qui nous permettent de repartir au travail avec des objectifs très claires et de nouvelles études en tête’’, a souligné Nicolas Sureau.

Présent à cette activité, l’honorable Kalémodou Yansané a parlé des bénéfices que la Guinée pourrait tirer de ce projet qui a une durée d’environ 6 ans.

‘’Nous avons été invités par le ministre de l’Energie pour participer à l’atelier d’études d’un barrage qui doit se construire à Pita. C’est un petit barrage de 40 mégawatts. L’étude a été présentée par Eiffage en collaboration avec certains groupes que nous connaissions très bien. C’est une pré-faisabilité. On s’est rendus compte que le barrage qui est projeté est saisonnier et, il va être productif durant 6 mois dans l’année. Ça permettra au peuple de Guinée de bénéficier du courant électrique à un coût raisonnable. Ce n’est pas un barrage thermique, c’est un barrage hydroélectrique qui sera certainement couplé d’une installation solaire. Le solaire commence à être très intéressant parce que c’est l’énergie renouvelable’’, a-t-il indiqué.

Selon une note transmise aux médias, Eiffage est un groupe de construction et de concessions français, fondé en 1993 par la fusion de Fougerolle et de SAE. Le groupe exerce aujourd’hui dans de nombreux domaines des travaux publics : construction, infrastructures, concessions et énergie.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57