Conakry : la structure Mobi-com dévoile ses activités à la presse

Au cours d’un point de presse qu’ils ont animé ce mardi, 11 février à Conakry, les membres de la structure de communication Mobi-com ont lancé officiellement leurs activités. L’initiative vise à promouvoir les images de leurs partenaires à travers une régie publicitaire accrochée aux différents taxis de Conakry.

Parlant de la pertinence de leur initiative, le Directeur associé de Mobi-com Guinée, Mouctar Souaré a indiqué que « Mobi-com, c’est une régie publicitaire qui fait de la communication markéting. Nous sommes présentement sur le marché avec des produits innovants qui sont les taxis aves des donnes lumineux pour faire de la publicité. Donc, ils sont déjà en circulation et nous espérons vraiment que ce projet qui vient de commencer n’est que le début et que nous aurons plusieurs d’autres produits et services à vous proposer dans le futur. »

Composée de jeunes spécialistes pour la plupart en communication marketing, la structure Mobi-com signe déjà des contrats avec des taxis de Conakry. Le directeur a souligné que ”Cette initiative est partie de mon ami qui a, depuis longtemps, parlé mais, je ne prenais pas au sérieux. Mais, après avoir fait l’étude du marché, nous avons réalisé qu’il y avait une place dans le marché pour nous, et de quoi innover. Nous avons eu la chance de voyager pour voir ailleurs, et de pourvoir apporter notre expertise sur le marché en Guinée. On collabore directement avec les taxis de Conakry et, on a des programmes qu’on est en train de mettre en place pour pouvoir améliorer l’image des taximans” a expliqué Mouctar Souaré.

Poursuivant, il ajoute ”qu’en termes d’employabilité, ça un certain impact parce qu’on crée des emplois directs notamment dans la production, dans le montage et dans le suivi. Et, aussi des emplois indirects parce qu’on une large équipe de jeunes qui sont derrière nous et sans eux, ce projet ne peut pas aboutir. Ces donnes lumineuses sont d’une certaine hauteur et c’est fixer sur les taxis. Ils sont équipés de l’aide, ce qui fait que de jour comme de nuit vous pouvez les voir.”

Déjà, plus d’une année sur le terrain, Mobi-com appelle les partenaires à leur contacté pour la visibilité de leurs produits.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57