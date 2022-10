Conakry : la synergie d’actions des forces sociales de Guinée et des pays de la sous-région réunis pour parler de paix

Dans l’optique de promouvoir l’unité et la paix dans la sous-région, la synergie d’actions des forces sociales de Guinée a tenu un Forum national et sous régional à la Bluezone de Kaloum. Avec pour thème « l’unité nationale et la paix, défis et perspectives », ce forum a, durant trois jours réuni des panelistes venus de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d’Ivoire.

Selon Alseny Oumar Diallo, coordinateur général de la synergie d’actions des forces sociales de Guinée, l’initiative serait partie du fait que la Guinée traverse elle aussi une situation d’instabilité.



« Dans la mesure où la Guinée est dans une situation d’instabilité politique depuis quelques temps, c’est raison pour laquelle nous avons mis en place cette synergie. Nous avons besoin des recommandations venant de tout un chacun. Ces différentes recommandations seront dans un document qu’on appelle le rapport final. Et il servira comme guide dans le processus de réconciliation, de dialogue et de pardon en Guinée. C’est pourquoi, dès le début nous avons identifié les sources de division dans notre pays. Aussi, nous avons cherché à connaître tous les acteurs intervenant dans ce processus de réconciliation. Pour nous faciliter ces travaux, nous avons invité des pays frère pour nous partager chacun son expérience », a-t-il expliqué.

Moussa Seye Diallo du Mali et porte parole des panelistes a estimé que ce type de forum est nécessaire pour emmener les africains à se côtoyer.



« Je tiens à remercier ceux qui ont organisé cette synergie et qui nous ont invité à venir prendre part à ce forum qui est véritablement une sorte de cours de donner et de recevoir. Aujourd’hui, il faut passer par ça pour que les africains puissent se côtoyer et puisse se découvrir, parce que c’est des thèmes qui intéressent pas seulement la Guinée mais, ceux qui ont organisé ont compris qu’il fallait aller au delà de la Guinée », a-t-il estimé avant d’appeler les guinéens à pérenniser ce genre de forum « Les guinéens doivent vraiment pérenniser ce forum parce qu’il faut comprendre que le premier pays qui a eu son indépendance dans la sous région, c’est la Guinée. Donc, elle doit initier énormément des choses pour essayer d’amener autour d’elle beaucoup d’autres pays », a-t-il souligné.

Satisfait d’avoir enrichi ses connaissances en prenant part à ce forum en qualité de participant, Balla Condé a promis de véhiculer le message dans son quartier.

« En quittant ici, j’ai reçu une bonne formation qui va beaucoup m’aider dans la gestion de la communauté. Ce forum a été une grande école pour moi parce que ça a renforcé mes capacités et au retour dans mon quartier, je vais essayer de faire comprendre aux citoyens c’est qui un bon citoyen? Qu’est ce que nous voulons pour ce pays? Je vais aussi leur parler l’importance de la paix dans un pays. Il est important pour les peuples africains de renforcer les capacités », a-t-il déclaré.

Le forum a pris fin par des messages de sensibilisation en faveur de la paix et la cohésion sociale en Guinée et dans la sous-région.

Maciré Camara