Conakry : la vulgarisation des lettres circulaires sur l’exécution et la préparation du budget de l’Etat au cœur d’une formation

Dans le cadre de la bonne exécution et la préparation du budget de l’Etat, plusieurs cadres du Ministère du Budget y compris les chefs de division des affaires administratives et financières (DAF) dans les ministères et institutions constitutionnelles suivent ce vendredi 25 mars 2022, une formation dans un réceptif hôtelier à Conakry.

C’est le ministre du Budget, Moussa Cissé, en compagnie de plusieurs de ses cadres techniques qui a donné le coup d’envoi de ladite formation.

A l’entame, Ahmed Karifa Diawara, Directeur général du Budget a souhaité la bienvenue aux participants avant de tirer le chapeau pour le ministre Moussa Cissé pour dit-il, ses nombreuses initiatives allant dans le sens de la perfection des cadres.

« Vous avez bien voulu, Monsieur le ministre, renforcer nos compétences à travers une meilleure appropriation des deux (2) lettres circulaires qui synthétisent les dispositions prescrites dans les textes légaux et réglementaires en matière de gestion des finances publiques de notre pays. A savoir la loi organique relative aux lois de finances, le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, le décret portant gouvernance des finances publiques, le manuel de procédures sur l’exécution des dépenses publiques. Telle est la matérialisation du pilier numéro un (1) de votre discours d’installation. Je voulais rappeler que cela intervient dans un contexte de refondation. Les DAF occupent donc une place importante dans ce chantier de refondation », dira-t-il.

S’adressant aux DAF, il a tenu à préciser : « Chers DAF, vous êtes ainsi appelés à mettre en place une synergie de travail avec vos ordonnateurs respectifs et les autres acteurs de l’exécution et de la préparation du budget (…) Les DAF devront ainsi à tout moment, respecter les principes cardinaux à savoir la transparence dans la gestion budgétaire, l’efficacité de gestion financière publique, et l’acceptation de la légitimité du caractère participatif et inclusif de leurs activités. »

Prenant la parole, le ministre dira que la présente formation s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation des dispositions de la législation financière de notre pays, notamment la loi organique relative aux lois de finances et ses principaux textes d’application, afin de garantir une bonne gestion des finances publiques.

« Cet atelier se tient dans un contexte marqué par une nouvelle dynamique, celle de la refondation de l’Etat qui exige des mesures fortes que le CNRD s’engage à prendre pour redresser la situation socio-économique du pays. Pour notre département, cet engagement doit se traduire par l’optimisation de la politique budgétaire, une plus grande mobilisation des recettes fiscales et une meilleure qualification et maîtrise des dépenses publiques. La maitrise de la formulation budgétaire, des modalités de préparation des projets de lois de finances et des règles de discipline et de transparence en matière d’exécution budgétaire participent à l’amélioration de la gouvernance des finances publiques », dira-t-il entre autres avant d’indiquer :

« L’objectif de l’atelier qui nous réunit ce matin, est de vous rappeler les outils et systèmes de gestion budgétaire afin que vous soyez placés dans les meilleures conditions d’exercice des responsabilités qui vous sont confiées au sein des départements ministériels et institutions. Les thèmes retenus ont trait à tous les domaines de la gestion des Finances publiques à savoir le dispositif institutionnel, le calendrier budgétaire, les cadres de dépenses à moyen terme, les modalités d’évaluation des dépenses, les acteurs de la préparation et de l’exécution budgétaire, le dispositif technique, les procédures d’exécution et de comptes rendus budgétaire, les règles et principes encadrant l’exécution budgétaire… »

Youssouf Keita

+224 622285400