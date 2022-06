Conakry : L’ambassade du Royaume du Maroc initie des activités d’expositions

En collaboration avec Villa des Arts de Conakry, l’ambassade du Royaume du Maroc en Guinée a organisé ce samedi 11 juin à Conakry, le vernissage de la première édition de l’exposition collective « Regards d’Afrique ». Prévue du 11 juin au 31 juillet 2022, cette exposition célèbre la désignation de la capitale marocaine, Rabat comme étant la capitale Africaine de la culture en mettant en lumière les œuvres d’artistes marocains, guinéen et béninois.





Selon Son Excellence Issam Taïb, ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, cette exposition est la première d’une série qui aura lieu dans le futur.



« L’initiative de cette exposition coïncide avec la désignation de la ville de Rabat comme capital africaine de la culture 2022-2023 et aussi Rabat est capitale islamique de la culture cette année aussi. Donc, on en a profité pour organiser un évènement ici à Conakry en invitant des artistes marocains, un artiste guinéen et un artiste béninois. L’objectif était d’avoir une exposition de l’art contemporain africain. C’est pour ça qu’on a intitulé « Regards d’Afrique », comme un aperçu de l’art dans notre continent. C’est la première exposition d’une série d’expositions qu’on va organiser dans le futur. On va continuer sur l’initiative de Regards d’Afrique. On en fera d’autres dans les prochains mois. Tant que Rabat est capitale africaine de la culture, on va essayer de faire un peu plus d’activités dans ce plan culturel », a-t-il expliqué.

Venu du Maroc pour présenter ces œuvres, Noureddine Chanter est un artiste peintre marocain spécialisé dans l’art de la calligraphie arabe.



« Je suis ravi de présenter mon travail ici avec d’autres artistes africains que j’ai eu le grand plaisir de rencontrer. Et je suis ravi d’être invité par Son Excellence Monsieur l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Conakry. C’est une façon de présenter mon travail et échanger avec les artistes que j’ai rencontré ici. C’est la première fois que je présente mes œuvres en Guinée et pour moi, c’est toujours enrichissant de commencer le vernissage de l’exposition, surtout que moi je travaille sur la calligraphie arabe. Mon travail, c’est abstrait, ça n’a aucune signification littéraire. C’est juste le dessin, la lettre de la calligraphie arabe », a-t-il déclaré.

Très heureux de participer à cette exposition, Ibrahima Barry dit le maître est artiste peintre guinéen qui exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Pour véhiculer ses messages d’espoir à travers ses œuvres, il utilise des objets de collage : restes de tissus, fibres de coco.



« je suis très content d’avoir participé à cette exposition qui est organisée par l’ambassade du Maroc. Je les remercie beaucoup. C’est un mélange de technique venu de différents pays. Chacun apprend quelque chose de l’autre. Donc, on les félicite beaucoup d’avoir organisé cette exposition et ça faisait des années que ça ne se passait pas ici. Je suis très content de voir les expositions de peinture parce que ici, on en parle très peu de peinture. Mais grâce à l’ambassade et la villa des arts, c’est une bonne chose de relancer les activités artistiques. Mes œuvres parlent d’espoir. Dans la vie, il faut toujours espérer, il ne faut jamais désespérer. Donc, le tableau parle beaucoup d’espoir. Chaque tableau parle d’un message. Là, ça parle d’espoir. Vous voyez les lignes qui vont de gauche à droite, de bas en haut, ça veut dire, il ne faut pas s’arrêter, si tu passe par là et ça ne va pas, il faut passer de l’autre côté. C’est pourquoi, vous voyez les lignes. J’utilise beaucoup de collage, les tissus que je ramasse chez le tailleur, les fibres de coco, c’est un mélange de matériels de récupération et ça me fait une œuvre d’art », dira-t-il.

Quant à Francis Nicaise Tchiakpe, artiste béninois, son lien artistique est l’abstraction. Depuis plus de 20 ans qu’il pratique ce métier, il véhicule des messages de bonté, de paix et de liberté.



« Je parle de l’humanité, je parle de paix, je parle de l’environnement dans lequel on se trouve, du monde d’aujourd’hui. A chaque œuvre d’art, il y a derrière des messages de paix, des messages de bonté. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l’art. Pour moi, un moyen de m’exprimer. Je suis artiste tout court. Mon lien artistique est l’abstraction, l’abstraction parce que je parle beaucoup de l’homme, l’humanité, l’homme en quête de liberté, l’homme en quête de paix, de l’amour. (…). Les avantages du métier d’artiste, c’est d’une œuvre d’esprit, ça nous permet de nourrir notre esprit, ça nous permet de créer, ça nous permet de diffuser des messages artistiques », a-t-il souligné.

Prévue pour durer jusqu’au 31 juillet, cette exposition dont l’entrée est ouverte au public prévoit un second vernissage à la Villa des Arts de Conakry, le 17 juin prochain.

Maciré Camara

