Conakry : l’ANAFIC confère avec des professionnels de médias sur sa nouvelle configuration

Dans la perspective de nouer un partenariat durable et fécond avec les médias, l’agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC) a convié la presse ce mercredi 12 octobre, à Kipé à un déjeuner de presse pour échanger autour du fonctionnement de l’agence et du développement local.

Dans son allocution de circonstance, le directeur général de l’ANAFIC, Sékou Mawa Touré a souligné l’objectif de la rencontre avec les professionnels de médias.

Sékou Mawa Touré, DG de l’ANAFIC



« Au moment où notre agence entame une évolution institutionnelle et organisationnelle de grande envergure, il nous a paru important d’initier cette rencontre, pour d’une part, aborder le contexte actuel de l’ANAFIC et les enjeux liés à la mutualisation des fonds destinés au développement local, et d’autre part évoquer les défis qui se profilent à l’horizon en termes d’accompagnement des collectivités locales », a déclaré Sékou Mawa Touré, DG de l’ANAFIC

Parlant du fonctionnement de l’ANAFIC, Sékou Mawa Touré souligne que depuis décembre 2021, la Guinée a connu avec les autorités de la transition « de profondes mutations qui ont dessiné une nouvelle configuration de l’accompagnement du développement local, faisant de l’ANAFIC l’unique institution de financement de la politique de décentralisation à travers la mutualisation et l’opérationnalisation de 3 fonds : le fonds de développement économique local (FODEL), le fonds national de développement local (FNDL) et le fonds de développement des communes de Conakry (FODECOM) ».

Selon le DG de l’ANAFIC, le changement voulu par les autorités de la transition dans le domaine du développement local vise à consolider la décentralisation et à promouvoir la participation des citoyens dans la conduite des affaires locales.

Par ailleurs, Sékou Mawa Touré a tenu l’importance du partenariat avec la presse dans le fonctionnement de l’ANAFIC

« La participation des citoyens est considérée comme un élément clé pour améliorer la bonne gouvernance et la performance des programmes publics. Dans cette perspective, les médias ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des capacités à la base pour un meilleur engagement citoyen et le contrôle de l’action publique. Pour ce faire, il est important que vous (presse) soyez outillés pour vous permettre de contribuer à l’éducation citoyenne. C’est à cet effet que nous avions organisé avec succès les années précédentes deux sessions de formation à l’intention des journalistes. Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans la logique de continuer cette action de proximité avec les médias, dans le cadre d’un partenariat bénéfique aux citoyens », a indiqué Sékou Mawa Touré.

Dans sa nouvelle configuration, l’ANAFIC gère deux types de ressources à savoir : des ressources propres qui proviennent des dotations du budget de l’État mises sa disposition pour l’accompagnement des collectivités locales et des ressources du FNDL ou ressources en transit mises à sa disposition pour assurer le financement du développement des collectivités locales, constituées principalement par :

-les subventions du budget de l’État destinées au fonctionnement et aux investissements des collectivités ;

-les 15% des taxes minières affectées via le budget national au développement des collectivités locales conformément à l’article 165 du code minier ;

-les ressources transférées par les ministères sectoriels en contrepartie des compétences transférées ;

-les fonds mis à la disposition des collectivités locales par les partenaires techniques et financiers en faveur du développement local, conformément aux accords et conventions signés avec le gouvernement.

En 2021, l’ANAFIC a financé 703 microprojets dans les domaines de l’éducation, de la santé, pistes rurales, infrastructures marchandes, ouvrages de franchissement, infrastructures culturelles, infrastructures sportives, bâtiments administratifs, hydraulique/assainissement, agriculture et élevage.

Sadjo Bah