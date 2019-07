Foire du made in Guinée en décembre, à Conakry

Les activités de la foire du made in Guinée (FOMGUI) ont été lancées ce vendredi 19 juillet 2019 à Conakry. Cette foire, qui se veut être une plateforme d’échange entre les opérateurs économiques guinéens et les consommateurs nationaux et internationaux pour la valorisation et la promotion du label guinéen, a été initiée par l’agence de communication et d’événement KAWTHAR.

La première édition de cette foire se tiendra du 27 décembre 2019 au 8 janvier 2020 et se caractérisera par des manifestations économiques, commerciales, touristiques et culturelles. La cérémonie de lancement qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de Conakry, a connu la présence de plusieurs acteurs impliqués dans les domaines du tourisme, de l’artisanat et du commerce.

Pour Dorah Aboubacar Koïta, commissaire général de la FOMGUI, cette nouvelle plateforme s’inscrit dans le cadre du combat face à l’émergence des nouvelles zones de libre-échange en sensibilisant les consommateurs pour vaincre le complexe du produit importé.

Le ministre d’Etat de l’hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat qui a participé au lancement a plaidé pour un appui des producteurs dans leur travail.

« Il est vrai que nous avons hérité de nos ancêtres un artisanat très diversifié parce que chaque village, chaque région natale a ses artisans et ça ils ont du talent. Mais on a un problème actuellement, on a toujours été tentés de porter un boubou joli. Vous savez les initiateurs de bazin, ce sont des Guinéens, mais le Mali s’en est emparé et a fait mieux que nous. Vous savez pourquoi ? Pas parce qu’on n’est pas intelligent mais c’est parce que les finitions on s’en occupe pas. Vous envoyé votre tissu chez le tailleur, la première fois il fait bien, la deuxième fois il oublie un bouton, la troisième fois vous tirez un fil, tout s’en va. Si c’est la teinture, je ne critique personne mais je vis cela parce que c’est mon département. La teinture vous le portez ça reste sur vos corps. Donc, Il faut absolument qu’on fasse en sorte que le Guinéen, quand il travaille qu’il le fasse avec beaucoup d’amour, avec beaucoup de perfection, avoir le souci de faire mieux que ce que j’ai fait hier, pas seulement ramasser l’argent. C’est un vrai problème s’agissant du textile parce que le textile fait partie de l’artisanat », a dit le ministre Thierno Ousmane Diallo.

La foire du made in Guinée est ouverte aux opérateurs économiques, sociétés, commerçants et artisans qui produisent et commercialisent le label guinéen. Pour la première édition, la Chine a été choisie comme invitée d’honneur.

