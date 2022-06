Conakry : lancement du forum des médias sur la migration en Guinée

L’organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) a procédé au lancement ce mardi 7 juin 2022 du Forum des médias sur la migration en Guinée. Une activité qui s’inscrit dans le cadre du projet « Autonomiser les jeunes et lutte contre la migration irrégulière en Afrique, à travers les médias». Ce projet d’une durée de trois ans (2019-2022) financé par le gouvernement italien à travers son Ministère Affaires Étrangères et l’Agence Italienne pour la Coopération et le Développement, se donne pour objectif de donner aux jeunes garçons et filles les moyens de prendre des décisions éclairées sur les questions migratoires grâce à un meilleur accès à une information de qualité.

Dans son allocution de circonstance, le Chef d’antenne de l’UNESCO en Guinée Mamadou Djan Diallo, après avoir souhaité la bienvenue au nom du Directeur Régional de l’UNESCO à Abuja, a rappelé que ce projet étant mis en œuvre dans huit (8) pays d’Afrique de l’ouest et du centre à savoir le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal, cette année l’UNESCO a décidé d’organiser des Foras nationaux sur l’information et les migrations dans chacun des huit pays ciblés

« Le Forum sera l’occasion de présenter le cas d’études sur le traitement de l’information sur les migrations en Guinée, réalisé par l’UNESCO et Ridgeway Limited ; mobiliser les experts et professionnels des médias et de la migration pour engager la réflexion et dégager les moyens de développer des narratifs diversifiés, sans stéréotype, et contextuellement pertinents sur la mobilité humaine en Afrique de l’Ouest et du Centre ; partager des expériences et bonnes pratiques en matière de traitement de l’information sur la migration à l’attention des jeunes et des femmes; échanger sur les implications des divers canaux de communication dans la prolifération de la désinformation sur la migration, ainsi que de moyens pour la contrer ; faire élaborer un plan d’action et des recommandations pour non seulement lutter contre la désinformation relative à la migration mais aussi favoriser l’engagement des médias dans la diversification des narratifs sur la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre », a-t-il expliqué.

S’exprimant au nom de la ministre de l’information et de la communication en immersion gouvernementale à l’intérieur du pays, c’est Amadou Aliou Barry qui a procédé au lancement officiel du forum

La problématique de cette migration se pose depuis des années et nous savons qu’il y a des conséquences. Les conséquences sont d’autant plus négatives que positives mais beaucoup plus négatives pour les pays de départ. Plusieurs canaux de communication existent mais on a fait face au canal de communication le plus important qui est les médias. Les médias c’est le canal de communication le plus important pour sensibiliser cette jeunesse qui chaque jour est sur le chemin de la Méditerranée pendant que l’Eldorado ne se trouve pas là-bas », a déclaré le conseiller en charge des réformes et du développement des médias et de la publicité.

Notons qu’au terme de ce forum de deux jours, les participants à ce forum qui sont des professionnels des médias, des acteurs de la société civile et des experts devront engager des réflexions et dégager les moyens de développer des narratifs diversifiés, sans stéréotype, et contextuellement pertinents sur la mobilité humaine en Afrique de l’ouest et du centre.

Maciré Camara