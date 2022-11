Conakry : lancement du Mouvement En Marche Pour la Paix et le Progrès (MPP)

Avec pour slogan « Ensemble pour un nouveau contrat social », le Mouvement En Marche Pour la Paix et le Progrès (MPP) a procédé au lancement officiel de sa composante ce Samedi 12 Novembre à son siège à Nongo.

Présidé par Dr Fodé Cissé, le mouvement naissant se repose sur la promotion de l’intérêt général du citoyen, en tenant compte des différentes couches et secteurs qui le composent.

« Ensemble pour un nouveau contrat social »

Fonctionnaires, associations de magistrats, syndicats etc…; elles sont également dans les formations politiques.

Chers concitoyens, parlant de ces énergies positives relevant des domaines les plus représentatifs, nous voulons nous adresser notamment :

Aux Acteurs et promoteurs du monde rural : cultivateurs, agriculteurs, éleveurs; planteurs et leurs différentes fédérations et autres structures d’encadrements; oui vous êtes les plus nombreux car vous représentez environ 80% de la population; oui ; vous vous battez pour une cause noble au service de l’intérêt général; rejoignez-nous pour qu’ensemble nous puissions lutter efficacement contre cette situation de précarité alimentaire dans notre pays » à fait savoir le président du mouvement. Avant de poursuivre en ces termes: « En Guinée, les énergies positives se trouvent dans tous les domaines de la vie de la nation; elles sont dans la société civile que ça soit :citoyens, collectifs, mouvements, associations…, dans le secteur privé, acteurs du monde rural, ouvriers, artisans, commerçants, associations d’avocats et notaires, chefs d’entreprise, opérateurs économiques, médias et associations de presse, acteurs et associations sportifs, opérateurs et associations culturels, fondateurs d’école, réseaux d’associations de corporations etc…, elles sont dans le secteur Public ».

Pour lui, il est temps pour le changement du régime administratif, dans l’optique d’une Guinée meilleure.

« il est temps et urgent de marcher; nous disons bien marcher, aller partout dans le pays et parler à tout le monde, à la recherche des hommes et femmes capables de construire un ordre national fort et résilient dans un contexte de désordre mondial aggravé par les défis sécuritaires, climatiques, énergétiques, alimentaires, démographiques etc… Oui c’est bien possible d’avoir un pays fort et stable car nous croyons aux talents, aux génies et aux potentiels des Guinéens

Oui, c’est bien possible d’avoir un pays où il fait bon vivre. Aidez-nous à véhiculer ce message du renouveau, de l’éveil des consciences afin que chaque citoyen prenne sa responsabilité et agisse avec des nouvelles idées et des nouvelles approches pour le futur de notre pays.

Aidez-nous à maintenir la flamme d’une transition réussie;

Aidez-nous à allumer la flamme de la cohésion et le vivre ensemble;

Aidez-nous à allumer la flamme de la stabilité politique et du progrès», a lancé Dr Fodé Cissé, au nom du Mouvement En Marche Pour la Paix et le Progrès .

Mayi Cissé