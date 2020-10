Conakry : lancement du projet WIFI pour tous

Dans le souci d’améliorer les conditions de vie de la population guinéenne, le Ministère des postes des télécommunications et de l’économie numérique a procédé au lancement officiel vendredi,16 octobre 2020 à Kaloum de son projet innovant WIFI pour tous. Une initiative présidentielle, troisième du genre, qui consiste à améliorer la connectivité non seulement au niveau de la capitale mais aussi à l’intérieur du pays. Une première en Guinée et dans la sous-région qui a pour objectif selon le ministre des postes des télécommunications et de l’économie numérique de faciliter la vie de la population guinéenne et de la jeunesse en particulier.

« Vous n’êtes pas sans savoir que la Guinée d’aujourd’hui, surtout la Guinée de demain sera une Guinée dont le socle du développement sera le numérique, plus précisément l’internet. Les statistiques montrent que 10% du taux de pénétration internet dans un pays augmentera le PIB d’à peu près 3%. Ce qui est énorme. Il était donc de mon devoir en écoutant les jeunes entrepreneurs et la jeunesse à laquelle j’appartiens de trouver les voies et moyens pour mettre tous les outils à la disposition de nos populations afin de faciliter la vie au quotidien. Donc vous avez vu le lancement du backbone national, vous avez vu le lancement de la construction du premier Adaptcenter certifié Oktay, vous avez vu aussi le lancement du projet vice sécurisé avec les caméras installées un peu partout à travers Conakry et qui va s’étendre à travers le pays. Et aujourd’hui une autre initiative du président le République le Professeur Alpha Condé est de lancer ce projet innovant qui consiste à améliorer la connectivité non seulement au niveau de la capitale mais aussi à l’intérieur du pays, le projet nommé WIFI pour tous. Donc c’est un honneur pour moi de lancer ce projet aujourd’hui, une initiative du président de la République qui a le souci de la jeunesse guinéenne », estime-t-il.

Selon le ministre des postes de télécommunications et de l’économie numérique qui a procédé au lancement dudit projet, c’est pour que la transformation numérique en Guinée prenne en compte toutes les couches de la population que le président Alpha Condé lui aurait demandé de mettre en place ce projet dès sa prise de fonction.

« Ce projet WIFI pour tous est un projet innovant qui encore n’existe pas. C’est une première dans la sous-région qui est une connectivité dans toute la capitale. Et c’est le lieu pour moi de remercier au nom de la jeunesse de la Guinée Son Excellence le Professeur Alpha Condé pour cette initiative pour la population de Conakry. Et ce projet qui consiste à améliorer la connectivité et à offrir l’internet à toute la population de Conakry est un projet pilote qui va s’étendre dans toutes les grandes villes du pays, Boké, Kankan, Labé, N’Zérékoré dans les jours, les semaines et les mois à venir », a-t-il expliqué.

Poursuivant, Saïd Oumar Koulibaly a demandé à la jeunesse de s’approprier ces outils et infrastructures structurants pour cette nouvelle révolution industrielle.

« Le président de la République dès sa prise de fonction en 2010 a toujours mentionné dans ses discours que la Guinée et l’Afrique toute entière a ratés les trois premières révolutions industrielles. La première à cause de l’esclavage, les deux dernières à cause de la colonisation et que nous avons l’opportunité et l’occasion à travers le numérique de ne pas rater cette quatrième révolution industrielle. Donc il est demandé à la jeunesse de s’approprier ces outils et ces infrastructures structurants afin de développer notre pays. Nous avons une opportunité à ne pas manquer, nous avons un président visionnaire, un président qui sait ce que ça prend pour le développement socio-économique de notre pays. Et c’est pourquoi aujourd’hui nous lançons ce projet WIFI pour tous qui est un projet pilote et qui dans un avenir proche sera mis à la disposition d’un opérateur pour que ce service soit disponible pour l’ensemble de la population guinéenne. Et c’est le lieu de demander à l’ensemble des opérateurs d’emboîter le pas pour rendre le service internet disponible et surtout de réduire les fractures numériques entre la capitale et les régions », demande-t-il.

Déjà, une cinquantaine de bornes WIFI a été installée au boulevard Telly Diallo de Kaloum, à Dixinn terrasse et un peu partout à travers la capitale Conakry. Pour accéder à cette connexion gratuite, il suffit simplement de sélectionner à partir du wifi d’un smartphone ou d’un ordinateur le nom WIFI pour tous, activer la connexion et naviguer gratuitement sur internet.

Maciré Camara