Conakry : lancement d’une plateforme de concertation entre la jeunesse et le président de la République

Une nouvelle plateforme de concertation entre la jeunesse et le président de la République a été lancée lundi 24 décembre dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Cette plateforme dénommée “forum pour la rentrée présidentielle” est pilotée par la structure alliance futuriste.

La cérémonie de lancement a connu la présence de quelques personnalités dont le ministre de l’hôtellerie et du tourisme.

Pour le président de l’alliance futuriste Mohamed Lamine Keita, la plateforme se veut un espace de rencontre entre les jeunes et femmes de tout bord et le président de la République.

« Le forum pour la rentrée présidentielle vient à point nommé et se veut un espace de rencontre et d’échange entre jeunes et femmes de tout bord avec le président de la République, pour porter haut les acquis de sa gouvernance et vulgariser sa vision futuriste. Il sera aussi l’espace d’expression des aspirations des jeunes et des femmes et de création du triangle de la réussite, qui consiste à la mise sous tutorat du rationnel né de la rencontre de ces jeunes et femmes en quête de la réussite et ceux qui ont réussi pour ouvrir le portail de l’avenir à travers les échanges et la renaissance de projets qui leur sont communs auprès du président Alpha Condé », a expliqué Mohamed Lamine Keïta.

Le ministre de l’hôtellerie et du tourisme a quant à lui appelé à l’union des jeunes.

« Vous les jeunes, vous ne devez pas être pessimistes. Le problème de la Guinée, c’est que les gens sont pessimistes, les gens pensent qu’on les trompe. Tout à l’heure quelqu’un disait que le gouvernement fait beaucoup de choses mais il ne communique pas, c’est vrai. C’est parce qu’on ne parle que de la politique. Nous sommes tous égaux dans ce pays. Dieu a fait en sorte qu’on partage ce lopin de terre mais ne créons pas des haines entre nous. Vous les jeunes, pardon ne vous laissez pas entraîner par des politiciens en manque de popularité, vous êtes nos enfants, le plus grand bonheur qu’on aura, c’est quand vous nous remplacerez », a dit Thierno Ousmane Diallo.

Thierno Sadou Diallo