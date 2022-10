Conakry: l’ANIES reçoit les réseau des journalistes guinéens spécialisés dans le cadre de la protection sociale

Après plusieurs mois d’interruption suite aux événements intervenus le 05 septembre 2021, l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale, a effectivement repris ses activités. Ce jeudi 06 septembre, elle a rencontré le Réseau des Journalistes Guinéens pour la Protection Sociale (REJGUI-PS).

Le Directeur Général de l’ANIES, accompagné des responsables de cette direction stratégique, a rappelé les objectifs de sa direction, son fonctionnement et son champ d’action auprès des personnes cibles avant de revenir sur la nécessité d’une telle rencontre avec les journalistes spécialisés dans le traitement dans la protection sociale.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES) Sayon Dembélé est revenu sur l’importance de cette démarche. « J’ai toujours dit, les journalistes sont nos partenaires naturels parce que ce que ce que nous faisons pour les populations, il y a un besoin de vulgariser ce que nous faisons, on a besoin de connaissance et d’information au plus grand nombre, qui de mieux que des journalistes pour faire ce travail là. Donc je pense que c’est tout à fait naturel que nous nous retrouvons et qu’on en discute. Donc j’ai sollicité du REJGUI-PS pour vous expliquer ce que l’ANIES fait et surtout la vision que le nouveau management a de ces questions de protection sociale. Je trouve que c’est une occasion à renouveler et nous serons mobilisés à ce que ce partenariat puisse se faire dans les meilleures conditions ».

Poursuivant, le DG de l’ANIES a annoncé les différentes tâches qui attendent sa direction qui vient de reprendre les choses en main. « Comme je vous disais, l’ANIES a repris des activités après 9 mois, surtout auprès des bénéficiaires puisque le transfert monétaire qui avait été interrompu en raison des évènements du 5 septembre en raison de restruction de la banque, ces transferts ont recommencé auprès des 20,000 ménages de Conakry et nous sommes en passe de les amplifier auprès de nos compatriotes de l’intérieur du pays à partir d’octobre avec une petite base de validation communautaire. Donc ce sont des choses qui sont importantes pour les populations puisque le projet NAFA, je le rappelle, est un projet structurant pour l’Etat guinéen et surtout pour la population guinéenne, puisque c’est 150,000 guinéens qui sont concernés et à qui ont fait des transferts monétaires dans un premier temps mais qu’on offre aussi un développement communautaire », a-t-il conclu.

À la suite du Directeur Général de l’ANIES, Mamadou Oury Diallo, président du REJGUI-PS, a fait savoir que ceci est un exercice intéressant désormais à l’élargissement de leur champ d’action, de collaboration avec toutes les entités qui évoluent dans le domaine de la protection sociale de la Guinée. » En tant que réseau des journalistes spécialisés dans les questions de protection sociale, il était naturellement un choix pertinent pour nous de venir à la rencontre des dirigeants de l’ANIES qui est aussi une entité fondée et basée sur l’inclusion économique et sociale, de savoir ce que c’est cette entité, comment elle fonctionne, quelle est sa vision dans le domaine de ses activités pour que nous soyons ses interlocuteurs directs dans le monde des médias qui traverse une sorte de spéculation…Comme il l’a dit, il n’y aura ce partenariat qui fera que chaque fois nous serons ensemble pour savoir ce que l’ANIES fait sur le terrain », dit-il.

Très réconforté, Mamadou Oury Diallo a livré ses premières impressions. « Notre première impression c’est que la nouvelle dynamique est à soutenir mais de notre côté, nous devons avoir plus d’attention avec la nouvelle dynamique dynamique qui est là. C’est pour celà il va y avoir des ateliers d’imprégnation au bénéfice de nous journalistes spécialisés sur les questions de protection sociale pour que nous soyons en mesure de relayer ça sur le terrain sans altérer le sens même de tout ce que nous aurons comme message »

Pour finir, le Réseau des Journalistes Guinéens pour la Protection Sociale a formulé des doléances auprès de l’ANIES. « Nous avons demandé à ce que l’ANIES fasse ce qu’elle pourra par exemple nous aider à faire voir un jour une ambition que nous avons, c’est-à-dire la mise en place d’une radio communautaire spécialement dédiée aux questions de protection sociale un de ces jours. Nous avons également demandé qu’il y ait un atelir en tant que tel de 2 ou de 3 jours axé exclusivement sur l’ANIES, son mode de fonctionnement et les questions de protection sociale… »

Mamadou Yaya Barry