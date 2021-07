Conakry : l’approche haute intensité de main d’œuvre au cœur d’une formation

Dans le cadre du programme de curage des caniveaux et de balayage des rues de la ville de Conakry par la méthode HIMO, le Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes à travers la direction générale de l’Agence Guinéenne d’Exécution des travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE) et en collaboration avec le département des Travaux publics vient d’entamer la formation de 109 responsables de PME et de 15 cadres des cinq communes de Conakry.

C’est la ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeunes, Aissatou Baldé qui a donné d’envoi de ladite formation en présence du secrétaire général du Ministère des Travaux publics, Demba Kourouma et des représentants de la commune de Ratoma.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur général de l’AGETIPE, Ahmed Sékou Mara, a remercié les participants pour leur présence, avant de déclarer que « notre objectif est de renforcer les capacités de 109 PME et les 15 cadres des communes de Conakry à la technique qui concours à l’utilisation de la haute Intensité de Main d’œuvres (…) L’exclusion de certaines couches sociales prive un grand nombre de guinéens d’avoir accès à un revenu descend et à partage équitable des ressources naturelles. Ce qui compromet tout développement et augmente les risques d’implosion sociale et de l’instabilité. Eut égard à ce phénomène, ma direction, structure leader de haute Intensité de main d’œuvre en Guinée a bénéficié de ce programme de formation en vue de favoriser le partage d’expérience et de transfert de compétences. En Guinée, les entreprises créées par des jeunes sont confrontées à de nombreuses difficultés de fonctionnement des chantiers HIMO dont entre autres : la notion de l’approche HIMO; la méconnaissance du rôle d’un conducteur de travaux, d’un chef de chantier et d’un chef d’équipe; la préparation d’un chantier HIMO; la méconnaissance de la notion de rendement », dira-t-il entre autres.





Poursuivant, il dira que la tenue de cet important atelier s’inscrit parfaitement dans les missions assignées à sa structure (AGETIPE) qui sont selon lui, d’appuyer les services de l’administration publique, des collectivités locales et toutes autres entités publiques dans la réalisation des programmes et projets publics; favoriser l’implication des entreprises associations, bureau d’études et cabinet de consultant locaux privés dans la réalisation des actions des développements économiques et sociales durables; promouvoir l’approche de haute intensité de main d’œuvre dans la réalisation des travaux d’intérêt public.

« Au terme de ces différentes formations, l’AGETIPE disposera d’une base de données de PME de jeune hautement qualifié qui lui permettront d’accomplir sa mission », précise-t-il.

Pour Djiba Kourouma, secrétaire générale, « habituellement, le département, à chaque approche des saisons pluvieuses, procède au curage de caniveaux en vue de la préservation de nos routes. Par le passé, ces contrats étaient octroyés aux PME. La nouveauté cette fois-ci vient de Madame la ministre qui a instruit ses services afin que l’approche HIMO soit greffée à cette opération. C’est ainsi que 109 contrats ont été passés. Ces contrats sont répartis entre différentes communes de Conakry dont Kaloum (6 contrats), Dixinn (11), Ratoma (13), Matam (35) et Matoto (44). »



Pour chacun de ces contrats, dira-t-il, « les PME bénéficiaires doivent utiliser 20 à 25 jeunes pour une période de 4 mois avec un prime de 700 mille francs guinéens par mois. Il y a aussi un volet balayage des rues qui a été confié aux femmes. Du coup, 1500 femmes ont été engagées pour ce projet avec les mêmes revenus mensuels sur la même période de 4 mois. »

Prenant la parole, la ministre fera savoir que dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Premier ministre, son département assure la promotion des travaux des haute Intensité de main d’œuvre en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés à travers l’Agence Guinéenne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE).

« Cela passe par la formation des PME chargés de réaliser les travaux d’utilité publique impliquant les jeunes et les femmes. Pour y parvenir, nous devons d’améliorer nos rapports avec la jeunesse, afin de les ramener à mieux collaborer avec nous. La tenue de ce atelier permettra à l’AGETIPE de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises de jeunes évoluant dans les BTP et l’assainissement sur le territoire national (…) Cette stratégie de renforcement de capacité des 109 entreprises, initiée par l’AGETIPE appelle à un changement de mentalité de comportement et de mode opératoire. Pour cela, je voudrais la reconnaissance de mon département à Madame la ministre des Travaux publics pour avoir cette volonté manifeste de rendre la main à mon département dans le cadre d’une collaboration sincère et professionnelle entre nos deux ministères », a-t-elle mentionné.

Youssouf Keita

+224 622285400