Conakry : l’Assemblée générale de l’UFDG reportée à cause du décès de Issa Soumah

Alors que le siège national de l’UFDG refoulait de militants, le président du parti a décidé de reporter l’Assemblée générale de ce samedi, 26 février, à cause du décès de Issa Soumah, maire de la commune de Ratoma, issu des rangs du parti.

Cellou Dalein a indiqué que l’UFDG et ses militants sont frappés par ce deuil qu’ils vont observer avec la famille de Issa Soumah.

« La mort vient de frapper encore à la porte de l’UFDG. Un militant de première heure qui s’est battu pour l’implantation, l’instauration de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays. Un homme qui n’a rien ménagé, de son énergie, de son talent, de ses maigres ressources pour le rayonnement de l’UFDG a été rappelé hier nuit à Dieu. Il s’agit de notre ami, de notre camarade Issa Soumah, maire de Ratoma. Issa est décédé hier dans une clinique à Tunis. Nous sommes frappés par ce deuil et nous devons l’observer avec sa famille et ses amis. C’est pourquoi, je vais devoir demander le report de la présente assemblée », a annoncé Cellou Dalein Diallo.

Une minute de silence a été observée et des prières ont été formulées pour le repos de l’âme du désormais ex maire de Ratoma.

Issa Soumah avait remplacé à la tête de la mairie de Ratoma, Taran Diallo lui-même décédé en juin 2019 alors qu’il était maire de ladite commune à l’issue des élections communales du 04 février 2018

Sadjo Bah