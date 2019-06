Conakry : l’association des journalistes guinéens et amis de la Chine lance ses activités

Lancement officiel, ce samedi à Conakry au cours d’une conférence de presse des activités de l’association des journalistes guinéens et amis de la Chine (AJGAC).

Cette association qui regroupe des journalistes des médias privés et publics a pour objectif de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et la Chine.

Dans son allocution, le président de ladite association, Abdoul Karim Condé, a rappelé que c’est en 2017, pendant le séjour en Chine d’une importante équipe de journalistes et de communicants que « nous avons décidé de mettre en place cette association. Elle a pour but d’informer et de sensibiliser les Guinéens sur certaines réalités chinoises, qui ont permis, à notre avis, de faciliter le développement de ce grand pays (l’éducation, le travail, le patriotisme et le respect de la loi « .

L’Association des Journalistes guinéens et Amis de la Chine a pour mission principale, poursuit-il, de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et tout le partenaire au développement sans distinction, par le bais de l’information et la sensibilisation, devoir régalien d’un journaliste ».

A en croire Abdoul Karim Condé, l’AJGAC donne la priorité à la formation des journalistes avec l’aide des partenaires au développement de la Guinée.

Après avoir félicité et encouragé les membres de l’AJGAC, le premier conseiller politique de l’Ambassade la Chine en Guinée Qiu Xiang Ming, a indiqué que l’année 2019 marque le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Chine-Guinée. Pour ce nouveau point de départ, dit-il, l’ambassade De la Chine souhaite travailler avec tous les amis guinéens », avant d’annoncer que cette initiative de l’AJGAC vient renforcer cette relation traditionnelle.

Au nom du gouvernement guinéen, la ministre conseillère à la présidence, Hadja Aïssatou Bella Diallo a remercié l’ambassade de Chine en Guinée et invité les journalistes guinéens à retrousser les manches.

« Nous avons de la chance, il faut en profiter, surtout maintenant là avec l’arrivée des nouvelles technologies de l’information, ils (Chinois) sont très fort là-dedans. Donc retroussez les manches, donnons-nous les mains et nous irons de l’avant », motive-t-elle.

