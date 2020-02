Conakry : l’association des journalistes littéraires présentée au Ministère des Sports et de la Culture

Les membres de l’Association des Journalistes littéraires de Guinée se sont présentés ce mardi, 11 février au département en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. C’est le secrétaire général dudit Ministère, Fodé Isto Kéira qui a reçu l’équipe dans son bureau avec un courrier d’information.

Se réjouissant de cette rencontre, l’ancien ministre a dit l’engagement de son département à accompagner cette structure.

« Je salue votre initiative et je vais tout de suite demander à ma secrétaire de déposer le courrier qui est bien fait déjà. Je doutais que vous adressez à moi comme secrétaire général, vous avez adressé à mon patron, c’est lui le chef de département. Nous avons une direction spécialisée dans ce domaine, elle s’appelle la direction nationale du livre et de la lecture publique. C’est elle qui travaille avec les maisons d’édition. Ça tombe bien parce qu’on est même en train de préparer un projet qui va voir le jour peut-être au mois d’avril s’il y a la stabilité dans le pays. C’est lancer l’idée de Conakry capitale africaine du livre. Donc, je salue votre initiative et que nous allons vous accompagner dans la mesure de nos possibilités et vous impliquer dans nos activités », a-t-il dit.

L’association des journalistes littéraire de Guinée est une structure qui a pour ambition de Promouvoir les écrivains à travers leurs différents livres ; Organiser des concours de lecture et d’écriture dans les écoles, instituts et universités ; Créer un cadre d’échanges directs entre écrivains, élèves, étudiants, libraires, bouquinistes et éditeurs ; Organiser des journées de lecture ; Faire des plaidoyers auprès du ministre en charge de l’éducation pour l’introduction dès le primaire, des auteurs guinéens dans les programmes et dans ce sens, inciter à la création des bibliothèques ; Développer des partenariats institutionnels tant au niveau national qu’international pour la promotion du livre et de la lecture; Lutte pour la scolarisation des enfants travers des sensibilisations…

Mohamed Cissé