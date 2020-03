Conakry : le consortium CENFOTH organise un atelier de validation des programmes en Hôtellerie

Après plusieurs mois de travailler, le consortium du CENFOTH a organisé ce jeudi 5 mars 2020, un atelier de validation des programmes de formation en Hôtellerie, programmes révisés dans le cadre du sous projet ‘’développer les compétences de base du personnel hôtelier’’ porté par le CENFOTH et financé par le Projet Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BOCEJ).

Cet atelier de validation a connu la participation de plusieurs acteurs, à savoir les Directeurs Nationaux de l’Enseignement Technique et de formation professionnelle (publics et privés), le Gestionnaire du Projet BoCEJ, les faîtières, les professionnels de l’hôtellerie, les structures de formation (ISTHOG, Roi Mohamed VI, Victor Hugo, IFTP/Billy, U. M. GANDHI, etc.)

Les institutions concernées par ce Sous-projet sont le Centre National de Formation de Tourisme et Hôtellerie (CENFOTH), l’Institut de Formation Professionnelle et Technique de Billy (IFPT/Billy), l’Université Mahatma GANDHI en partenariat avec l’Hôtel de l’Université Gamal Abdel NASSER et le Restaurant-Pâtisserie 2 octobre. Ces différentes structures se sont constituées en consortium suite à un appel à candidature du Projet Booster les Compétences pour l’employabilité des jeunes (BoCEJ).

Ce Sous-projet a bénéficié d’une subvention de la Banque Mondiale à travers le fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE), à hauteur de 250 000 Dollars US.

Pour Monsieur Mouhidine KOUNTA, Directeur Général du CENFOTH (Centre National de Formation Touristique et Hôtelière), cet atelier de validation permettra de recueillir les avis des différents participants et de les intégrer aux documents finaux (les programmes).

L’un des résultats attendus du Sous-projet porté par CENFOTH est la révision des programmes de formation en hôtellerie en vue de mettre en adéquation les formations et le besoin des employeurs. Une fois validés, ces programmes permettront de créer une harmonie entre les institutions et le milieu professionnel.

C’est pour cela que nous disons dans notre philosophie que nous formons avec et pour les professionnels et c’est pourquoi les professionnels ont la part belle dans la validation des programmes que nous leur soumettons suite à l’analyse de la situation de travail et c’est à eux de valider ces programmes et c’est à eux de nous donner le quitus pour développer les programmes », a dit Monsieur Baba DIANE, Directeur National de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Publics.

Le BoCEJ aide le secteur privé et les institutions de formation à se rencontrer et à déterminer les compétences qu’il faille enseigner aux jeunes pour qu’à l’issue de cette formation qu’ils ne chôment pas. Donc nous sommes dès le départ impliqués, c’est nous qui les aidons à monter leur projet et ensuite le financer mais aussi suivre l’exécution », a précisé Monsieur Thierno Illiassa BALDE, Gestionnaire du projet BoCEJ.

Pour sa part, Mohamed MIKÉ, représentant du Directeur Général de NOOM Hôtel à cet atelier, indique que l’atelier de validation des programmes en hôtellerie permettra au secteur privé d’avoir une main d’œuvre qualifiée.

« En tant qu’acteur du secteur privé, cet atelier est extrêmement important, nous avons été associés à toutes les étapes de la révision/élaboration de ces programmes. Notre souhait, qu’il soit mis à notre disposition, une main d’œuvre qualifiée pour le rayonnement du tourisme et de l’hôtellerie. Nous sommes satisfaits de tout ce qui s’est passé ces trois jours de validation. La main d’œuvre qualifiée qui va sortir des écoles de notre pays sera mise à notre disposition », a-t-il indiqué.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74