Conakry: Le corps d’un enfant d’environ 6 ans retrouvé dans une fosse septique à Koloma

Le corps d’un enfant âgé d’environ 6 ans a été découvert ce dimanche 7 novembre dans une fosse septique, à Sidibéya, dans Koloma, dans la commune de Ratoma.

Interrogée par nos soins, une source proche de la famille est revenue sur les circonstances de la disparition de l’enfant et de la découverte de sa dépouille mortelle dans la matinée de ce dimanche.

Selon cette source : « Mamadou Bobo Diallo a disparu de la maison familiale hier samedi 6 novembre, juste après avoir brossé ses dents. Quelques temps après, on l’a cherché pour qu’il aille à l’hôpital pour un rendez-vous médical, malheureusement on l’a pas retrouvé. Après plusieurs recherches, la famille inquiète a passé des coups d’appels téléphoniques pour informer les autres membres de la famille de sa disparition. Entre-temps, un membre de la famille a suggéré de vérifier dans tous les trous ( puits, fosses septiques et autres… ). Après plusieurs recherches, c’est finalement ce matin qu’il a été découvert dans une fosse septique couvert de feuilles de tôles derrière une concession, avec des traces de glissement à l’extrémité », a relaté notre source.

Du côté de la famille biologique et du médecin légiste, aucun commentaire nous a été accordé. Au moment ou nous quittons les lieux, le corps de l’adolescent a, après l’autopsie de la police scientifique, été remis à la famille pour l’inhumation.

Mamadou Yaya Barry