Conakry : le FDSI remet 27 titres de prise en charge sanitaire aux indigents malades

Le Fonds de Développement Social et de l’Indigence a rencontré ce jeudi 6 octobre dans ses locaux, les personnes vulnérables retenues dans le cadre de prise en charge des malades indigents. La cérémonie du jour a consisté à remettre des titres de prises en charge aux personnes éligibles sélectionnées durant le mois précédent. Parmi un lot de 60 personnes, seulement 27 personnes ont répondu aux critères de choix. Cette cérémonie a été présidée par le Directeur Général de ladite direction.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence en l’occurrence Lansana Diawara a, au nom de l’Etat guinéen, du président de la transition et du ministre de l’Action sociale et des personnes vulnérables fait savoir que ce n’est pas tous les malades qui sont des indigents parce qu’on ne peut pas prendre l’argent des plus pauvres et donné au plus riches, dit-il.

« Il faut également préciser que le Fonds de Développement Social et de l’Indigence est une direction qui est exclusivement réservée pour les plus faibles, les plus faibles et ceux-là qui vivent dans l’extrême pauvreté. Nous ne sommes pas là pour accompagner ceux qui disposent déjà des moyens. Donc, c’est pourquoi une fois que nous recevons des dossiers, il y a une commission qui statue sur l’ensemble de ses dossiers et qui fait un arbitrage. Donc sur les 60 dossiers qu’ils ont reçu, seuls 27 étaient des cas d’indigences à savoir des gens qui sont éligibles par le Fonds du Développement Social et de l’Indigence », explique-t-il.

A en croire M. Diawara, « ce qu’il faut surtout noter, c’est grâce à la volonté politique et à cette grande volonté de réformer notre pays et surtout en tenant compte de l’orientation et du discours du Chef de l’Etat le 5 septembre 2021 à sa prise de pouvoir. Mais l’autre élément qu’il faut citer, c’est que tout récemment, le président de la République lors de son allocution à l’occasion de la fête de l’indépendance, il a énuméré certaines préoccupations qu’il comptait fortement régler pour la Guinée et les Guinéens notamment la redistribution des richesses au plus faible mais également ses pensées au plus démunies qui n’ont pas les moyens de se prendre en charge », insiste le Directeur Général du FDSI.

Plus loin, M. Diawara dira ceci : « Si aujourd’hui les Guinéens n’ont pas les moyens de se prendre en charge, ce n’est pas de leur faute. Donc la responsabilité revient à l’État guinéen et nous en tireront toutes les conséquences pour les venir en aide qu’il faut. »

Accompagné de son fils, Thierno Amadou Ciré Diallo, un vieil homme âgé de 77 ans souffrant d’une tumeur au niveau du pied qui a été pris entièrement en charge par le FDSI a livré ses premières impressions.

« On avait fait beaucoup d’efforts mais malheureusement on avait besoin d’aide du Fonds de Développement Social et de l’Indigence. Maintenant que nous en avons, on remercie les autorités de la base au sommet pour ce grand effort envers nous. »

A retenir que pour le moment, d’éventuels cas qui nécessiteraient des évacuations, le Fonds du Développement Social et de l’Indigence n’a pas encore démarré ce processus.

Mamadou Yaya Barry