Conakry : le FNDC remet à jeudi 31 octobre l’enterrement de ses partisans ‘’tués’’ lors des manifestations

Face au ‘’refus du gouvernement’’ de ne pas restituer les corps des jeunes tués lors des manifestations des 14, 15 et 16 octobres dernier, à cause d’une autopsie en cours, le FNDC décide de venir retirer les corps ce Jeudi 31 ocobre, à la morgue de l’hôpital Ignace Deen pour procéder à leur enterrement.

L’annonce a été faite par Abdoulaye Bah, membre de la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution.

« Comme vous le constatez, on a pas pu accéder aux corps et on a personne en face pour nous situer sur ce qu’il faut faire. C’est ce qui fait qu’au FNDC, on a décidé de revenir demain. Et si on revient, c’est pour retirer les corps et aller les enterrer », a-t-il indiqué.

Cette annonce intervient alors que le parti au pouvoir se prépare à accueillir le Président de la République, Pr Alpha Condé qui rentre d’un voyage à l’étranger. Face donc à cette coïncidence de calendrier, beaucoup d’observateurs redoutent d’un affrontement entre partisans du FNDC et du parti au pouvoir.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39