Conakry : le ministre Alpha Soumah de la Culture lance le cinéma du CCFG

Le ministre en charge de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah a procédé ce mardi 25 octobre 2022, à l’inauguration officielle du cinéma du centre culturel franco-guinéen (CCFG). C’était en présence de l’Ambassadeur de France en Guinée, du Directeur général dudit centre culturel, des cinéastes et de plusieurs invités de marque.

Selon nos informations, la salle de cinéma du CCFG d’une capacité d’accueil de 300 places possède un écran motorisé de 8,75 m x 4,73 m, un projecteur numérique répondant aux normes de qualité d’images les plus exigeantes et d’un système de diffusion surround doté de pas moins de 22 enceintes réparties tout autour de la salle, pour un son véritablement impressionnant.



S’agissant de la programmation, elle sera quotidienne pendant les 2 semaines de lancement, c’est-à-dire du 25 octobre au 6 novembre (à l’exception du lundi 31 octobre). Puis, le rythme de croisière proposera chaque semaine 7 séances ainsi réparties : Mardi : 2 séances adultes à 17h et 20h ; Samedi : 1 séance jeune public à 15h30. Puis, 2 séances adultes à 18h et 21h. Dimanche : 1 séance jeune public à 14h plus une séance adulte ou familiale à 16h30. La tarification par séance est : moins de 12 ans: 15000 ; Adulte: 30.000 GNF.

A cette occasion, le diplomate français en Guinée s’est réjoui qu’en Guinée, qu’on puisse s’appuyer sur un outil aussi important qui a été inauguré en 1999 par deux présidents (le président Jacques Chirac et le président Lansana Conté).

« Vous savez, quand deux présidents inaugurent quelque chose, on sait très bien nous, les diplomates, ça veut dire l’événement particulier qui n’a un relief un peu exceptionnel. Et surtout si vous voulez le fruit d’une volonté politique partagée, de se doter d’un outil commun qui ne soit pas la propriété d’un ou de l’autre pays, mais qui appartient à nous deux (…) Ce centre culturel connaît des métamorphoses, des transformations successives .On a fait des efforts réguliers, financiers pour le moderniser, en particulier il y a quelques années on à moderniser considérablement les médiathèques avec les contenus numériques qui n’existaient pas auparavant. Et aujourd’hui, cette salle de cinéma, un cinéma qui se dote de moyens nouveaux qui sont quasiment d’une salle parisienne », dira entre l’ambassadeur Marc Fonbaustier.



Prenant la parole, le ministre a rendu un vibrant hommage aux pionniers qui ont inscrit dans la filmographie guinéenne, des œuvres majeures.

« Aux jeunes cinéastes qui se battent tant bien que mal, je voudrais dire que l’ouverture de cette nouvelle salle dotée d’équipements technologiques de dernière génération vient en appui au secteur du cinéma en plus des efforts du ministère, conformément à la lettre de mission du chef de l’Etat le colonel Mamadi Doumbouya », dira le ministre Alpha Soumah.

Plus loin, le ministre a tenu à mentionner qu’à travers cette salle, les cinéastes et le public guinéen ont la possibilité de voir des films guinéens, français, africains et ailleurs.

« Le CCFG est l’expression d’une coopération culturelle dynamique et efficace entre la France et la Guinée: » nous en sommes très fiers et félicitons encore une fois l’équipe du CCFG pour ce nouvel espace de diffusion… »





Youssouf Keita