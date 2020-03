Conakry : le ministre de la défense nationale a voté

Le ministre d’État chargé des Affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale a accompli ce dimanche 22 mars ses devoirs civiques au bureau de vote N°4 dans le secteur Kébeyah, quartier Camayenne, dans la commune de Dixinn. Dr. Mohamed Diané invite ses concitoyens à voter dans le calme et la discipline. A Camayenne, on note d’ailleurs la présence de plusieurs citoyens venus voter dans un climat de sérénité.

Le ministre de la Défense indique que la sécurité des Guinéens sera assurée pendant et après les opérations de vote.

DIRPA