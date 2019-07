Conakry : le ministre Tibou Kamara lance les travaux de validation du plan stratégique 2019-2024 de l’AGUIPEX

L’atelier de validation du plan stratégique de l’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) s’est tenu ce vendredi 26 juillet, dans un réceptif hôtelier de la place. C’est le ministre d’Etat en charge de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Tibou Kamara qui a présidé le lancement des travaux de cette rencontre en présence des parties prenantes de l’AGUIPEX et des partenaires techniques et financiers.

Pour rappel, c’est à l’initiative du Ministère de Commerce qu’une restructuration de l’AGUIPEX a été engagée depuis le deuxième semestre 2018 pour transformer cette institution en un établissement public autonome (EPA) avec une capacité d’intervention plus importante en vue de la rendre plus performante. Dans cette dynamique, la Direction générale de l’AGUIPEX a décidé de doter l’institution d’un plan stratégique avec l’appui technique et financier du Centre du commerce international (ITC). Cet appui s’est traduit par l’organisation d’une retraite sur l’élaboration d’un plan stratégique ayant abouti au projet de document d’un plan stratégique 2019-2024 qui a été soumis aujourd’hui à la validation de toutes les parties prenantes et des partenaires techniques et financiers en vue de sa finalisation avant le 1er septembre prochain.

Dans son intervention de circonstance, la Directrice générale de l’AGUIPEX, Sona Konaté a, après avoir remercié les uns et les autres y compris les partenaires, dira que ‘’l’objectif ambitieux mais réalisable que l’AGUIPEX s’est fixé dans son plan stratégique 2019-2024, est de contribuer dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale des exportations du gouvernement et le développement des exportations guinéennes. Pour être à la hauteur de cette mission, l’AGUIPEX avec l’accompagnement du Centre du commerce international que nous saluons ici multiplie et intensifie ses activités surtout ces temps ci. Ainsi, ce sont eux, l’atelier de validation de l’étude sur la compétitivité de la filière Cacao du 17 juillet 2019, l’atelier de formation sur la gestion axée sur le résultat du 23 au 25 juillet 2019. Nous voici réunis en ce vendredi 26 juillet 2019 pour valider le plan stratégique 2019-2024 de l’AGUIPEX. Il me plait de rappeler que les parts de notre pays dans les échanges commerciaux au niveau de notre sous-région et avec le reste du monde demeure extrêmement faibles au regard de nos immenses potentialités d’exportation et d’importantes actions initiées au plan économique et commercial », dira-t-elle entre autres.

De son côté, la représentante du Centre du commerce international, Mme Anne Chappaz n’a pas manqué d’apprécier les relations entre son institution et la Guinée, avant d’indiquer : « C’est un réel plaisir pour moi, de prendre part au nom de la Directrice exécutive du Centre du commerce international à la cérémonie d’ouverture de cet important atelier de validation du plan stratégique de l’AGUIPEX qui s’inscrit dans le cadre de la mise en ouvre du protocole d’accord signé ici à Conakry le 19 novembre 2018, entre le Ministère du Commerce et notre organisation en vue de soutenir les efforts du gouvernement de Guinée dans l’intégration de son économique au système commercial multilatéral… »

Prenant la parole, le ministre s’est réjoui de cette initiative de la direction générale de l’AGUIPEX, avant d’adresser ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour dit-il, leur constante disponibilité aux côtés de la Guinée et leur appui au secteur privé.

« Je suis particulièrement heureux de voir les représentants des Ministères, les responsables des institutions d’appui au commerce à l’investissement et les acteurs à travers leurs organisations professionnelles. La République de Guinée poursuit sans relaxe et avec détermination, la mise en œuvre des reformes engagées dans les différents programmes et des politiques publiques mises en œuvre… »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30