Conakry : le nouveau siège de l’UDRG de Bah Oury inauguré

Ça y est. L’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) de l’ancien ministre de la réconciliation nationale, Bah Oury a désormais son siège national. Sis au quartier Kipé-Dadia dans la commune de Ratoma, cet édifice a été officiellement inauguré ce samedi, 26 septembre 2020, par le président (Bah Oury) en présence de plusieurs invités et d’une foule en liesse composée de militants et de sympathisants.

A cette occasion, Bah Oury a, devant ses partisans en liesse réaffirmé son engagement et sa détermination à continuer le combat politique pour, dit-il, défendre les intérêts de ses concitoyens. Il a en outre invité ses militants et sympathisants à la paix et à la cohésion sociale.

« Je me suis engagé dans la politique, il y a plus de 30 ans dans le but de défendre les intérêts de mon peuple. Cela n’a pas changé et ne changera jamais », se trouve écrit sur certaines affiches à l’intérieur dudit siège.

Youssouf Keita