Conakry : le Premier ministre Dr Bernard Gomou lance la 4è édition du SADEN

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée a entamé la 4ème édition de ses activités ce mercredi 12 octobre 2022. Organisée cette fois sous le thème « L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive », c’est le Premier ministre Dr Bernard Gomou qui a procédé au lancement des activités de cette 4ème édition prévue du 12 au 13 octobre 2022.

Dans son allocution de circonstance, Salematou Sako vice-présidente du SADEN, a mis l’accent sur le nombre grandissant de femmes qui pourtant sont nombreuses à se battre pour surmonter des difficultés que leurs homologues masculins ne rencontrent jamais.

« Nous sommes ici aujourd’hui, parce que autant pour les hommes que pour les femmes, l’esprit d’entreprenariat et l’entreprenariat sont cruciaux. Ils stimulent l’innovation et la compétitivité au sein des sociétés. Ils permettent notamment aux entreprises existantes de chercher constamment à s’améliorer face à la concurrence de nouveaux acteurs. Ils permettent également aux entrepreneurs de répondre, par la création d’entreprises, à toutes sortes de besoins de leur environnement », a-t-elle expliqué.

Parlant de l’objectif visé, la vice-présidente déclare que le SADEN a toujours eu pour vision d’agir en faveur d’une société plus inclusive par sa contribution à l’émergence d’une génération d’entrepreneurs apte à créer et à gérer des entreprises productives et durables.

« L’entreprenariat durable et compétitive, l’entreprenariat créateur de valeur ajouté, de richesses partagées et d’emploi est à la portée de toutes et de tous, et de mêmes en sont ses fruits. Couplé aux réformes structurelles nécessaires dans notre pays, dont la bonne gouvernance, il permettra la création de l’appareil productif nécessaire au développement social et économique de notre pays. La création d’un appareil productif qui, ne pourra se faire sans développement de compétences des aspirants entrepreneurs eux-mêmes, mais également de l’écosystème. Sans compétences, répondant aux besoins du marché, sans compétences des entreprises permettant d’exécuter correctement les missions qui leurs sont assignés, il ne peut y avoir d’entreprises durables. Nous devons continuer d’œuvrer à la création de valeurs ajoutées basées sur de solides compétences, qu’elles soient techniques ou non techniques », dira-t-elle.

Procédant à l’ouverture de la cérémonie, le Premier ministre Dr Bernard Gomou a assuré de la partition du gouvernement à créer des opportunités et conditions afin de rendre plus productives les femmes entrepreneures.

« Je voudrais exhorter toutes les femmes de la République de Guinée à jouer réellement leur rôle dans la révolution économique parce que je suis convaincue que les femmes entrepreneures peuvent être plus productives, elles peuvent transmettre cette passion à leurs enfants. Nous continuerons à bâtir la vision de son excellence monsieur le Président de la transition, à créer des opportunités, des conditions de formalisation des entreprises quelles que soient les tailles à soutenir l’accès au financement dans le Fonds de Développement Agricole FODA dans le secteur agricole, le BNIG la Banque Nationale d’Investissement de Guinée, le FODIB Fonds de Développement Industrielle et des PME ainsi que l’APIP », a-t-il assuré.

A noter que pour cette 4ème édition, le SADEN propose des expériences immersives et participatives, des animations attractives, des ateliers et formations personnalisés et thématiques, des séances de coaching et des rencontres B2B, B2C.

Egalement des sessions plénières et ateliers sont mis en place pour vivre l’esprit d’entreprise de façon plus intense et aller toujours plus loin pour former, entourer, inspirer et connecter les entrepreneurs.

Maciré Camara