Conakry : le Premier ministre lance les travaux de la 1ère édition du salon de l’industrie de Guinée

Ayant pour thème « industrie et chaine de valeur, vecteurs de croissance », la première édition du salon de l’industrie de Guinée a démarré ce lundi 20 décembre 2021 dans un réceptif hôtelier de la place.

C’est le Premier ministre, Mohamed Béavogui qui a donné le coup d’envoi de cet évènement en présence des membres du gouvernement, des acteurs concernés, des représentants entreprises et sociétés partenaires.

C’est dans son allocution de bienvenue, le Directeur national de l’Industrie par ailleurs président du comité d’organisation dira que l’’initiative est du gouvernement à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises avec l’appui techniques et financiers des partenaires.

« Cet évènement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME en partenariat avec Afrique-compétence, le secteur privé et avec l’appui de l’Organisation des Nation pour le Développement Industriel (ONUDI) vise un défi. Celui de marquer de façon irréversible, le grand retour de l’industrie guinéenne, de conforter et de développer les activités des différents exposés et des visiteurs pendant cette période de crise de pandémie de Covid-19. Cette grande représentativité dans cette salle, et toutes les présences à ce grand rendez-vous qui se veut international, montre l’intérêt que vous accordez au développement industriel de notre pays, source de développement économique et social si cher au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya », dira entre autres Aphadjo Idriss Hann, avant d’indiquer la troisième journée de ce salon sera consacrée à la visite de certaines industries.

A l’en croire, ce salon sera marqué par des panels de haut niveau, des ateliers de vulgarisation de cadre de programmation pays pour un développement industriel inclusif durable d’un montant de 22 millions dollars et du diagnostic du secteur industriel.

« Les échanges autour du thème devront nous conduire à une meilleure compréhension des problématiques et des enjeux liés à la performance industrielle. Pour ce faire, il s’agira de favoriser les gains de productivité, améliorer la qualité des produits pour une meilleure compétitivité du tissus industriel (…) Parmi les résultats attendus de ce salon, nous pouvons citer entre autres le renforcement de la coopération sud-sud dans le domaine de l’industrie sous toute sa forme, la création d’un guichet unique, le partage d’expériences entre les acteurs du secteur industriel, d’entreprenariat PME, PMI et l’obtention de financement pour les projets retenus lors du salon…»

De son côté, le représentant pays de l’ONUDI, Ansoumane Bérété a exprimé toute la satisfaction de son institution pour la tenue de cette édition du salon de l’industrie. « En Guinée, la célébration de cette année de la journée de l’industrialisation se tient dans un cadre particulier. Celui de la tenue par le gouvernement guinéen de cette toute première édition du salon de l’industrie dans lequel l’ONUDI voit un signal fort pour amorcer le passage à l’action concrète au niveau de la Guinée. En effet, le développement industriel est d’une importance capitale pour une croissance économique soutenue et inclusive dans les Etats africains. L’industrie peut améliorer la productivité, accroitre les capacités de la main d’œuvre et générer des emplois en intronisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques », a-t-il mentionné.

Quant au ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Bernard Gomou, il dira que « le salon de l’industrie de Guinée 2021 se veut une interface de consultation, de rencontre, de partage d’expériences et de savoir faire entre les compétences guinéennes, africaines et mondiales dans le domaine du développement industriel. Par ailleurs, il permettra de mettre en place des outils nécessaires à l’atteinte des objectifs d’un développement durable et inclusif. Au cours de cette première édition du salon de l’industrie de Guinée, d’importants sujets seront traités dans les domaines aussi divers que variés notamment l’industrie, l’agro-business, la zone libre échange continentale africaine, la formation, l’environnement, la sécurité au travail, les technologies de l’information et de communication, l’industrie minière, l’énergie, l’agriculture et le transport… »

Prenant la parole, le Premier ministre a tenu à remercier l’ensemble des partenaires qui ont accepté d’accompagner l’organisation du présent salon. En outre, il fera savoir que l’industrie est essentielle dans le développement économique d’un pays.

« La Guinée ne peut pas faire l’économie d’un développement industriel dynamique, harmonieux. La présente rencontre consacre le lancement des activités du salon de l’industrie guinéenne. Couplé cette année avec la journée internationale de l’industrialisation de l’Afrique en collaboration avec l’ONUDI. Le salon de l’industrie de Guinée, est une opportunité offerte aux acteurs et aux partenaires du secteur privé d’échanger sur la problématique et les enjeux liés à l’industrialisation de la Guinée. Le secteur privé guinéen continue d’être confronté à d’énormes défis qui empêchent de jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique. C’est pourquoi, nous accordons à l’industrie guinéenne toute sa place dans le développement inclusif et durable de la Guinée », a mentionné le PM, Mohamed Béavogui.

Youssouf Keita

+224 622285400