Conakry : le SADEN tient son deuxième TEDx

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) a organisé hier mardi 11 octobre 2022 son deuxième TEDx Dixinn sur le thème « Des idées innovantes et des parcours inspirants pour changer le monde ».

Dans de courtes interventions d’un maximum de 18 minutes chacune, plusieurs personnalités, toutes des femmes, ont partagé avec le public, leurs idées et leurs expériences en vue d’inspirer les jeunes entrepreneurs guinéens.

Ayant eu pour thème « Femmes et métiers du livre : Ma contribution à la promotion de la vie littéraire de Guinée », Aissatou Barry, responsable de communication et des relations presse chez l’Harmattan Guinée, a partagé avec le public, son expérience dans l’univers du livre en Guinée. Depuis 2016 qu’elle a commencé à évoluer dans cet univers, Aissatou a dû faire preuve d’une volonté énorme pour réussir à incruster à cet univers tout nouveau pour elle.

« Je me suis battue pour être là où je suis aujourd’hui. Je suis là responsable de communication des éditions L’Harmattan Guinée qui est la plus grande maison d’édition aujourd’hui en Guinée car elle contribue fièrement à son développement culturel. Je suis également la directrice adjointe de l’équipe des 72 heures du livre de Guinée. L’un des plus grands salons du livre aujourd’hui en Afrique. Et je pense que si les organisateurs m’ont choisie pour venir partager cette expérience avec le public, c’est qu’ils ont pensé que ça méritait d’être connu », dira-t-elle.

Consultante en stratégie et développement des entreprises, intervenant également dans le domaine de l’art oratoire, Mahawa Simba Sylla a eu pour thème « L’émancipation du leadership de la femme africaine dans l’entrepreneuriat ». Dans son speech, elle a mis en avant le combat de la femme cadre mais également mère au foyer, pour offrir à ses enfants une meilleure éducation et une meilleure vie.

« Ayant été élevée par une bonne mère soussou, j’ai bien vu qu’une mère de 5 enfants qui a un foyer à diriger, qui a un emploi à côté mais qui a beaucoup de choses à faire et qui lutte, qui fait tout pour ses enfants, qui fait tout pour faire tourner la maison, elle a autant de responsabilités qu’un dirigeant d’entreprise ou qu’un entrepreneur qui a toutes les facultés de réussir. Donc pour moi je pense que c’est vraiment important de pouvoir faire comprendre ça à la femme africaine, à la femme guinéenne puisque je suis guinéenne et de leur permettre de finalement assembler tout ce qui est dans l’écosystème, des microcrédits, des accompagnements, tout ce que l’État met en place pour la promotion de la femme, mais surtout faire un transfert sur elle-même et sortir de sa zone de confort pour se dire elle peut entreprendre… », a-t-elle estimé.

Diplômée d’une maîtrise en Commerce International et forte de son parcours au sein d’HEC, Hadiatou Barry est la Co-founder/chairman du Groupe Akiba Finance, 1ère Microfinance digitale en Guinée. Elle s’est fixé pour objectif d’aider la femme africaine à créer de la richesse pour elle-même. Son intervention à ce TEDx Dixinn a été axée sur le thème de « Donner un sens à sa vie ».

« De mon parcours je suis partie d’une ascension professionnelle. J’ai atteint professionnellement des postes de responsabilité à un âge relativement jeune. Mais à un moment donné je suis partie parce que je n’étais plus en accord avec ce poste qui semblait important, que la société voit comme un signe de ce monde la réussite. Mais j’ai quand même pris le risque de choisir l’entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat qui a de l’impact. J’ai mis en fait mes compétences au service de ce que j’aime. J’ai été primée à Kampala dans le cadre du forum des PME organisé par Africa en partenariat avec la banque arabe BADEA et African Garantee Fund qui accompagne les PME donc j’ai été primée la femme entrepreneur de l’année, justement pour ce que nous faisons à Akiba pour accompagner et aider les femmes dans l’inclusion financière via le numérique. C’est quelque chose qu’ils ont trouvé innovant et impactant dans le cadre du projet de l’égalité des genres », a-t-elle déclaré.

« De Conakry à San Juan : du rêve à la réalité », a été le thème abordé par notre Miss Monde Guinée 2021. Diplômée d’un Bachelor en sciences commerciales, spécialisation comptabilité de l’université d’Ottawa, Saran Bah a représenté la Guinée en 2021 lors du Concours Miss Monde.

Lors de son speech, elle a expliqué l’importance de croire et réaliser ses rêves.

« Osez rêver, faire de ce rêve un objetif et se donner les moyens d’atteindre ces objectifs là. Ce qui signifie qu’il y’a du travail à faire, une assistance qu’il faut avoir, car toute chose requiert une assistance financière, morale etc… Déjà moi je pense qu’une seule personne à elle seule ne peut rien faire , il faut t’entourer de bonnes personnes qui puissent mettre à profit leur temps, leur énergie et leur soutien, qu’il soit financier ou moral, pour que le projet y prenne et qu’on puisse aller de l’avant », a-t-elle estimé.

À noter que ce deuxième TEDx Dixinn a été organisé avec la participation de plusieurs partenaires notamment Canal plus, Orange Guinée, Kamsar Petroleum (KP) et GUICOPRES.

Christine Finda Kamano