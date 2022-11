Conakry : le salon des métiers, de l’emploi et de l’orientation s’ouvre aux élèves et étudiants

Nombreux sont des élèves et étudiants qui ont pris part ce vendredi 25 novembre 2022, à l’ouverture solennelle de la première édition du salon des métiers de l’emploi et de l’orientation (SAMEO), dans un réceptif hôtelier à Conakry.

C’était en présence des représentants des départements ministériels concernés dont les Ministères de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, de l’Enseignement supérieur et de l’innovation, et des Sports et de la jeunesse.

Plusieurs thématiques dont « quelles pistes de solution pour l’amélioration des résultats scolaires des élèves ? L’enseignement technique et la formation professionnelle gage d’un développement durable des pays en voie de développement ? Comment remédier à l’inadéquation entre la formation universitaire et l’emploi en Guinée » seront abordées au cours des échanges.

Durant donc deux jours, plusieurs panels seront débattus à savoir : quelle piste de solution pour l’amélioration des résultats scolaires des élèves, l’enseignement technique et la formation professionnelle gage d’un développement durable des pays en voie de développement, comment remédier à l’inadéquation entre la formation universitaire et l’emploi en Guinée.

Il est aussi prévu des concours inter-écoles en culture générale, la formation en orientation scolaire sous le thème : « comment mieux choisir son orientation scolaire au lycée ?, formation en technique de recherche de l’emploi, concours de pitch en entrepreneuriat en milieu scolaire… »

Dans son allocution de bienvenue, présidente du comité d’organisation dudit salon, Aissatou Lamarana Baldé n’a pas manqué de remercier les invités, avant de préciser : « Ce salon est pour nous une manière de mobiliser tous les acteurs de l’éducation nationale, des établissements publics et privés discuter autour de l’essentiel, la valorisation de l’éducation vecteur de développement, la croissance économique (…) Restituer une fois de retour dans vos établissements, les enseignements appris pour une large connaissance dudit salon »

Au nom de leurs ministres, Madame Kouyaté Aminata, Directrice nationale de l’emploi et de l’auto emploi, et Monsieur Bérété, respectivement représentants des ministres des Sports et de la jeunesse et de l’Enseignement supérieur ont invité les jeunes à s’intéresser aux métiers porteurs de projets.

« Comme vous le savez aujourd’hui, la problématique de l’emploi est vraiment au cœur de tous les débats. Les différentes thématiques nous interpellent (…) Il faut aussi que les jeunes s’informent pour savoir quels sont les métiers porteurs ? De quoi est-ce que la Guinée a besoin dans les années à venir ? »

A en croire aux organisateurs, cette première édition est essentiellement consacré à la promotion de l’orientation scolaire, des métiers porteurs de l’emploi.

Youssouf Keita