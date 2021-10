Prières et sacrifice : les 4 coordinations régionales au cimetière de Bambéto

A l’occasion de la prière du vendredi, les quatre coordinations régionales de la Guinée se sont réunies aujourd’hui à la grande mosquée de Bambéto pour implorer la grâce divine en faveur de ceux qui ont perdu la vie lors des manifestations sur la route le Prince et pour l’unification de la Guinée.

Après la prière et la lecture du saint coran, les quatre coordinations régionales se sont dirigés au cimetière de Bambéto ou « Cimetière des Martyrs » pour certains. Sur place, des prières ont été faites à l’endroit des centaines de jeunes tombés lors des manifestations politiques. Des prières ont aussi été formulées pour la Guinée et les Guinéens ainsi que les nouvelles autorités du pays.

Prenant la parole, le président de la Coordination de la Moyenne Guinée, Elhadj Ousmane « Sans loi » Baldé a remercié le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) pour les actes qu’ils ont posé depuis l’éviction d’Alpha Condé.

« Nous remercions ceux qui ont calmé nos douleurs en la personne de Mamady Doumbouya et ses collaborateurs. Nous implorons également Dieu de nous épargner des agissements synonymes du pouvoir précédent. Que Dieu ne les paie pas de ce qu’ils nous ont fait subir, qu’Allah fasse qu’ils soient de bonnes personnes. Ceux qui ont perdu des proches, je vous demande de pardonner au nom d’Allah et son messager. Je demande à toute la jeunesse d’accepter de se former et de vous donner les moyens pour développer notre pays », a imploré Elhadj Ousmane Baldé plus connu sous le nom de « Sans loi »

De son côté, le Coordinateur de la Guinée Forestière, Jean Dibidi Tolno n’a pas manqué de rappeler les moments difficiles passés par les 4 coordinations sous le régime d’Alpha Condé.

« Nous qui sommes devant vous, nous avons passé au seuil de la mort. Parce que tout ce qui restait, c’était de nous égorger, toutes les quatre coordinations. Cela s’est passé à Tanènè (Dubréka). Durant 48 heures, nous avions été maintenu par les forces de l’ordre, juste parce qu’on a dit nous ne voulons pas le troisième mandat. Et nos prières ont été exaucées », a rappelé Jean Dibidi Tolno.

Pour sa part, Elhadj Sekhouna Soumah a prié pour le repos des âmes de tous les disparus avant de préciser en langue « Soussou » que la Guinée est unie, un et indivisible.

Cinq taureaux ont été immolés en guise de sacrifice pour ceux qui reposent au cimetière de Bambéto.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08