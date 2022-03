Conakry : les caciques du RPG enterrent la hache de guerre

[C’est une information Mediaguinee] Le RPG Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) veut recoller les morceaux avant le prochain congrès. Dans la haute banlieue de Conakry, les caciques du parti d’Alpha Condé se sont rencontrés, hier mercredi, pour laver -loin des regards- le linge sale.

Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre et actuel président du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel, l’ancien ministre et grande figure du parti jaube Dr Mohamed Diané, l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et l’ancien ministre Mohamed Keita ont enterré la hache de guerre.

Selon nos informations, la rencontre qui a duré plusieurs heures n’a pas fait mention de la prochaine présidentielle. « Il n’a été question que de la direction du RPG Arc-en-ciel », confie notre source.

Focus de Mediaguinee