Conakry : les caniveaux d’évacuation d’eau remplis d’ordures à l’approche des grandes pluies

Les premières pluies sont tombées dans la nuit de lundi à mardi à Conakry. Chaque année, plusieurs quartiers de la capitale guinéenne font face aux inondations, aux tas d’ordures venant des caniveaux et drainés dans les rues et dans certaines concessions.

C’est le cas à Sonfonia, dans commune de Ratoma, où ce jeudi 15 février 2021, l’on est frappé par l’image que nous renvoient les caniveaux remplis d’ordures. Ce qui empêcherait le passage normal des eaux de ruissellement pendant la saison des pluies.

Dans certaines concessions, il faut traverser les flaques d’eau et les ordures refoulées par les caniveaux. Face à cette situation, les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer et demandent à l’État de les aider à nettoyer ces caniveaux avant les pluies.

« Les caniveaux sont pleins d’ordures. Depuis la tombée de la pluie, nous sommes inquiets. Les ordures qui sont dans ces fossés termineront toutes dans nos foyers. En ce qui concerne l’eau, on n’en parle pas. Vous voyez ma cour ? Depuis avant-hier, l’eau y est stagnée. Nous souffrons. Chaque année, ce sont les mêmes problèmes. L’eau rentre dans nos concessions, les ordures sont devant nos cours. Surtout nous qui sommes à la descente, c’est un danger pour nous et pour nos enfants. Aujourd’hui, les caniveaux sont remplis d’ordures. Nous demandons aux autorités de nous aider à les assainir avant les grandes pluies et aussi prendre des dispositions concernant les personnes qui jettent les ordures dans ces caniveaux, et même dans les rues. Déjà les caniveaux sont très petits par rapport à la quantité des eaux de ruissellement, si les grandes pluies commencent, comment nous serons ici. Aidez-nous vraiment. », a plaidé cette dame.

« C’est comme ça chaque année. Les ordures remplissent nos caniveaux…Nous sommes nous-mêmes la source de nos problèmes. Quand nous jetons des ordures tout près de nos lieux d’habitation, elles finissent par nous rejoindre dans nos concessions. Que l’État nous vienne en aide. », a ajouté cet autre citoyen.

Pour Ibrahima Sory Fofana, vendeur de sable à la T 7, c’est à la population de prendre conscience. « Quand on dit que Conakry est sale, il faut le dire à haute voix. Nous chantons à longueur de jour que nos caniveaux sont remplis d’ordures et très sales. Aujourd’hui, nous allons accuser l’Etat mais la population aussi en est pour quelque chose, parce que ce n’est pas l’État qui jette les ordures dans les caniveaux. L’Etat n’est pas à la base de nos constructions anarchiques, ce qui est l’une des causes des inondations dans nos concessions chaque saison des pluies. Même pour notre bien-être, nous ne réfléchissons pas. La population doit prendre conscience. », soutient Ibrahima Sory Fofana.

Sonfonia n’est qu’un cas parmi tant d’autres quartiers de la capitale qui vivent dans les ordures. Les populations demandent à l’Etat de creuser beaucoup de caniveaux mais aussi de veiller sur leur propreté au quotidien.

Christine Finda Kamano

