Conakry : les études architecturales du projet de construction de la cité administrative Pr Alpha Condé à Koloma en restitution

Une rencontre de restitution des études architecturales du projet de construction de la cité administrative Professeur Alpha Condé à Koloma, a démarré ce jeudi 12 août 2021 dans un réceptif hôtelier de la place.

Regroupant près d’une vingtaine de participants venus des différents services publics et privés impliqués dans ledit projet, cette rencontre a été ouverte par le secrétaire général du département en charge de la Ville et de l’aménagement du territoire, Mohamed Mama Camara qui avait à ses côtés le représentant du Groupe TASSEC, en charge de l’exécution des travaux et de plusieurs cadres techniques.

D’entrée, Jonas LACO, conseiller chargé des relations publiques et de la facilitation du Groupe TASSEC s’est réjoui de la tenue de la rencontre, avant d’indiquer :

« Nous remercions le Président de la République, Pr Alpha Condé, les membres du gouvernement et le ministre de la Ville qui suit le projet pour l’intérêt et la confiance qu’ils ont placé au Groupe TASSEC pour lui confier le financement et la réalisation dans le cadre du partenariat public-privé de la nouvelle cité administrative Professeur Alpha Condé sise à Koloma. Il s’agira de quatre (4) bâtiments de quinze (15) étages chacun que nous allons réaliser sur le site de Koloma. Et ça sera l’occasion pour nous de contribuer à l’avènement d’une Guinée nouvelle, d’une capitale nouvelle par la réalisation de ces infrastructures de pointe. Nous sommes donc là ce matin pour présenter les premières études architecturales avec tous nos partenaires. C’est l’occasion pour nous de présenter aux experts guinéens qui sont réunis ici dans la salle les premières études, pour recueillir leurs contributions afin de nous permettre d’aller rapidement aux études APS et APD dans les prochaines semaines.”

Pour sa part, le secrétaire général du Ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire a, au nom de son nom de son ministre, remercié « le Groupe TASSEC pour sa volonté manifeste de contribuer au développement de la Guinée par ce projet pour lequel l’Etat guinéen leur a fait confiance. Avoir une nouvelle cité administrative à Conakry sera la solution à beaucoup de problèmes. La construction de cette nouvelle cité administrative dénommée ‘’Cité Professeur Alpha Condé’’ sur le site de Koloma sera l’une des solutions idéales pour endiguer plusieurs problèmes. Le ministre de la Ville souhaite que tous les invités qui ont répondu présent dans cette salle accompagnent ce projet pour que la Guinée connaisse une nouvelle cité administrative qui va résoudre beaucoup de problèmes », a précisé Mohamed Mama Camara.

