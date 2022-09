Conakry : les lauréats du concours numérique sur l’innovation chez l’ambassadeur des Usa Fitrell  

Chose promise, chose due. À peine trois mois après la première édition du concours de présentation de pitch « Des outils numériques pour l’innovation » organisé par le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) en partenariat avec Google, Troy Fitrell ambassadeur des États-Unis en Guinée, a reçu ce jeudi 15 septembre 2022 à sa résidence privée les lauréats de cette première édition du concours. Une manière pour Troy Fitrell de s’enquérir de l’avancement de leurs différents projets.

Un exercice auquel s’est prêté Mariama Ciré Diallo, chargée des relations extérieures de Min Kadi Transport, une entreprise évoluant dans le ramassage des ordures à Pita, et lauréate du concours sur l’innovation numérique. Visiblement satisfaite des apports que lui ont fourni le SADEN et Google, elle s’est réjouie de l’évolution de ses activités de sa participation au concours.

« Ça nous a beaucoup aidé, on a eu beaucoup plus d’impacts sur la population parce qu’on s’est appuyé sur la sensibilisation. On s’est dit que c’est bon de ramasser les ordures mais il faut que la population soit sensibilisée, qu’elle soit éduquée. Donc nous nous appuyons beaucoup plus sur la sensibilisation à travers les campagnes au niveau de la radio rurale et les causeries éducatives. Avec le fond qu’on a reçu on est parti beaucoup plus vers la population et les gens adhèrent. La formation que nous avons suivi a même permis au gérant de suivre une autre formation en ligne. Le fond nous a aussi permis d’acheter des outils numériques pour être beaucoup plus dans le numérique avec l’entreprise. On est dedans et ça avance déjà, grâce à ce prix, on a eu beaucoup plus de visibilité », dira-t-elle.

Remerciant l’ambassadeur des États-Unis pour le soutien et l’accompagnement, Souleymane Camara, Commissaire général du SADEN a profité de l’occasion pour solliciter de nouveau l’accompagnement de l’ambassade dans les différentes activités organisées par le SADEN surtout en matière de formation, coaching, mentorat et de financement.

« Je voudrais interpeller monsieur l’ambassadeur sur la nécessité de continuer l’exercice qui a été démarré il ya trois mois. Ce qui est souvent difficile avec nous c’est démarrer quelque chose sans aller au bout. Il est important que tous ces entrepreneurs qui ont participé puissent être accompagnés de façon plus conséquente tout au long de l’année et que lorsqu’une année arrive qu’on puisse recruter une nouvelle cohorte d’entrepreneurs dans d’autres domaines peut-être et qu’on puisse faire quelque chose dans une sorte de continuité et que ça ne soit pas juste un coup d’essai et qu’on s’arrête là. Donc nous aimerions vraiment avoir votre soutien pour ce genre de projet. Nous en tant que Saden on en rencontre beaucoup chaque année à l’occasion de nos activités de formation etc. Il y a un vrai besoin d’accompagnement, plus qu’un besoin de financement, c’est un besoin de coaching, de formation sur la gestion financière et toutes sortes d’appui. On a besoin vraiment de toutes sortes d’appuis pour ces entrepreneurs-là. Donc on voudrait avoir l’ambassade des Etats-Unis à nos côtés notamment dans le cadre du Saden qui aura lieu les 12 et 13 octobre prochains mais de façon un peu plus continuelle. Chaque mois, nous organisons des formations pour des entrepreneurs, en général on en reçoit que 20 ou 30. Ce serait bien qu’on puisse avoir aujourd’hui une cinquantaine, une centaine, qu’on puisse outiller de façon régulière », a t-il sollicité.

Une sollicitation aussitôt pris en compte par l’ambassadeur des États-Unis qui a promis d’accompagner le SADEN .

« Ce soir, nous avons voulu écouter le progrès de ces entrepreneurs pour comprendre trois mois après, qu’est-ce qu’ils ont pu réaliser comme résultats. En plus, nous avons réuni des représentants de banques, des entrepreneurs, des coachs pour faire du réseautage, pour partager leurs expériences avec les jeunes entrepreneurs. C’est aussi une opportunité pour les jeunes entrepreneurs de nouer des nouvelles relations. Le Saden fait beaucoup pour soutenir les jeunes entrepreneurs. L’Ambassade des États-Unis et Google, qui est l’une des plus grande compagnie du monde, l’avenir c’est en Afrique, l’avenir c’est en Guinée, Google le sait et c’est pourquoi ils sont venus en Guinée. Nous accompagnerons le Saden dans la formation, le coaching et beaucoup d’autres domaines », a t-il promis.

À noter que la quatrième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée est prévu pour les 12 et 13 octobre de cette année à Conakry sous le thème : « L’entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive ».

Maciré Camara