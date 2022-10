Conakry : les locaux de l’AVIPA cambriolés (Asmaou Diallo)

C’est une information que nous venons juste d’apprendre ! Les locaux de l’association des victimes, parents et amis (AVIPA) des évènements du 28 septembre 2009, situés à Nongo, dans la commune de Ratoma ont fait l’objet d’un cambriolage dans la nuit du dimanche 23 octobre dernier.

L’information a été confirmée ce mardi 25 octobre par Asmaou Diallo, présidente de l’AVIPA dans « Mirador ». Selon elle, un ordinateur contenant des temoignanges de victimes a été emporté par les cambrioleurs.

« Je pense qu’ils (cambrioleurs) sont rentrés le dimanche parce que nous, nous avons quitté là-bas le samedi. C’est hier (lundi 24 octobre), arrivée au tribunal, on nous appelle de retourner au bureau parce qu’il y a eu cambriolage. On s’est retourné et malheureusement, on a trouvé effectivement qu’il y a eu cambriolage. La porte d’entrée en fer, c’est avec une clef de biche qu’ils ont utilisés pour gâter la rentrée, la grande porte. On a trouvé que nos bureaux aussi au niveau de la porte d’entrée, là aussi, c’était gâté. Et finalement, on est rentré, on a trouvé toutes les portes des bureaux étaient ouvertes, les serrures gâtées complètement. Dans mon bureau par exemple, les armoires, tout était gâté complètement », a expliqué Asmaou Diallo, la présidente de l’AVIPA avant de revenir sur les dégâts causés par les cambrioleurs : « Là, je ne peux dire ce qui a été pris dans les armoires parce que je n’ai pas pu vérifier. Mais, au secrétariat, ils ont pris l’ordinateur avec lequel nous sommes entrain de travailler pour prendre toutes les données des victimes actuelles par rapport au procès. C’est ce qui nous inquiète aujourd’hui. On se demande comment faire pour reconstituer tout ça. Donc, c’est un autre problème », a-t-elle déclaré.

Le cambriolage des locaux de l’AVIPA intervient au moment où le procès des évènements du 28 septembre 2009 se tient au TPI de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Sadjo Bah