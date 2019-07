Conakry : les présidents George Weah et Alpha Condé visitent le port container...

C’est une forte délégation Gouvernementale conduite par le Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana, qui a accompagné le Président de la République, Pr Alpha Condé, pour accueillir ce jeudi 11 Juillet, à l’aéroport Gbessia de Conakry, son homologue George Wéah, Président de la République du Liberia.

Cette visite du Chef de l’Etat libérien en Guinée, s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens séculaires d’amitié et de coopération fraternelle, entre les Républiques du Libéria et de la Guinée. Au cours de cette visite, les deux Chefs d’État auront des entretiens importants sur des questions d’intérêt commun, relatives à la coopération bilatérale, à l’actualité africaine et internationale.

Le Président libérien et son imposante suite, auront une visite guidée du Port à container de Conakry, ainsi qu’un passage à la Bluezone de Kaloum, avant un entretien en tête-à-tête au Palais Sékhoutouréya, suivi d’une cérémonie de décoration.

Bureau de presse de la Présidence