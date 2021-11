Dans une plateforme de revendications en date du 18 novembre dernier, et qui sera adressée aux plus hautes autorités du pays dont le CNRD et le Ministère des Transports, le collectif des travailleurs du Port Autonome de Conakry décident « de prendre l’initiative de corriger les dysfonctionnements au sein de notre société, compte tenu de son rôle majeur dans l’économie guinéenne. »

Ci-dessous, copie de la plateforme de revendications